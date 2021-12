Guardiola y sus cartas: Sterling y Ferran por Haaland, Vlahovic o Kane

Ya sea de forma interesada o porque verdaderamente estas son las intenciones del Manchester City pero lo cierto es que tanto Raheem Sterling como Ferran Torres se han metido de lleno en la actualidad del mercado de fichajes debido a la supuesta posibilidad de que el cuadro citizen acepte ofertas por ellos -eso sí, suculentas- para hacer hueco y sobre todo obtener liquidez de cara al gran objetivo skyblue, que sería el gol en su máximo estadio.

O lo que es lo mismo, los dos habilidosos jugadores de banda del equipo del Etihad Stadium estarían disponibles para posibles compradores con tal de que sus ofertas por ellos dejen cantidades capaces de permitir al City de Pep Guardiola acercarse a una de las tres figuras que pueden dar una alta capacidad goleadora al equipo inglés, como son Erling Haaland, Dusan Vlahovic o Harry Kane.

Puede decirse que el gigante británico ha aprendido de su tormentoso tira y afloja del pasado verano con el Tottenham por el goleador inglés, uno del que no salió vencedor, de modo que Guardiola ya sabe que si quiere a una de estas tres figuras solo hay una fórmula: ofrecer una ingente cantidad de dinero. Así, para hacer viable una inversión que nunca bajará de las tres cifras en millones de euros, el City necesita ingresar una parte importante de ese montante procedente de la venta de algunos de sus jugadores más valorados, entre los que están el inglés y el español.

Ambos, Sterling y Ferran, son piezas significativas para Guardiola pero no imprescindibles, y esa es precisamente la clave que poner a los dos jugadores en el mercado. Sobre ello, saben en el norte de Inglaterra que el Barcelona es uno de los equipos que ya ha preguntado por los dos jugadores, sin embargo, tal y como le han dicho al Barça, ellos solo venderán si es por el pago directo de una cantidad específica; no hay otra fórmula. Es más, sí, Sterling y Ferran pueden estar en venta pero solo si alguien llama a la puerta del City con la determinación de los millones, ya que de lo contrario ellos no podrán acercarse a sus tres objetivos.