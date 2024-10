Guerra declarada entre Manchester City y Arsenal: Erling Haaland no lo supera y ataca a defensor

El duelo entre Manchester City y Arsenal acabó en un empate, pero con riñas que hasta la fecha siguen dando de qué hablar. Por ejemplo, el cruce que tuve Erling Haaland con la defensa del cuadro 'gunner' sobrepasó los límites, ya que tanto Gabriel Magalhaes como Saliba aseguraron que no marcaron a nadie a pesar del único tanto anotado por el noruego. Ahora, el ex del Borussia Dortmund salió a atacar a los zagueros de Mikel Arteta.

Tras el tanto frente a Arsenal, Haaland no tuvo mejor idea que agarrar el balón, tirarlo hacia la humanidad de Gabriel Magalhaes, ocasionando enseguida un conato de bronca que no pasó a mayores. Los ánimos estuvieron tensos y cuando todo parecía que acabaría allí, el delantero fue consultado hage poco sobre la situación que lo comprometió seriamente con el zaguero brasileño. El nórdico optó por confesar que no está arrepentido de su acción, un claro gesto de enfrentamiento ante el defensor que hasta ahora no se sabe de qué forma reaccionará.

Haaland no se arrepiente

Lo que solo tendría que haber terminado en el campo acabó en su asunto personal para Erling Haaland, quien cayó en la provocación del brasileño Gabriel Magalhaes tras el encuentro entre City y Arsenal. “No me arrepiento de mucho en la vida”, fue la respuesta del artillero en una entrevista que tuvo con el diario ‘The Guardian’ acerca del pleito con Magalhaes.

Los goles del nórdico

Haaland no se cansa de marcar su territorio y sigue sumando más víctimas en esta temporada que ya tiene algunas semanas de haber empezado. En lo que va de tu participación con los ‘citizens’ ya lleva diez tantos, siendo el máximo goleador de forma temporal. En total, en 108 juegos oficiales ya suma la cantidad de 101 dianas y 14 asistencias.

Delantero para rato

El fichaje de Manchester City se dio cuando el goleador estaba pasando por uno de sus mejores momentos en su carrera con el Borussia Dortmund. Pese a que la competencia con Julián Álvarez se puso interesante, Haaland sacó su máximo nivel y su repertorio de goles no tiene fecha de caducidad hasta la fecha, un acierto de la dirigencia y de Pep Guardiola.