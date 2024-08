Gündogan siempre lo supo y Laporta nunca se dio cuenta; Pep y el City se ríen: el alemán, no tanto

Días grises llegaron a Can Barça después de despedirse de algunos jugadores, Ilkay Gündogan, entre los más importantes. El mediocampista alemán se había ganado el cariño y respeto de los hinchas culés que vieron en acción al ex Dortmund en la pretemporada. Y tras dimes y diretes, la historia del hermano acabó tras anunciarse su regreso a Manchester City, equipo en el que también es apreciado.

La experiencia de Gündogan lo llevó a pasar por equipos mundialmente reconocidos, pero fue su simpleza a la hora de hacerse mostrar, lo que enganchó tanto al fanático blaugrana con el citizen. La operación fue tan rápida que ni hubo tiempo de aprovechar el último juego de Ilkay con camiseta barcelonista, pues también la tenía clara. El volante creativo y ofensivo confesó el incentivo principal que lo hizo volver al Etihad Stadium.

Ilkay siempre quiso al City

Manchester City esperó por el ex Nuremberg así haya estado lejos. Pep Guardiola no lo dijo, pero sí denotó alegría cada vez que hablaba del futbolista, dando a entender que es uno de sus favoritos. El City, también lo es para Ilkay, que resaltó que “tenía otras ofertas, pero ninguna me interesaba, si me voy al Barça vuelvo al Manchester City, esto lo tenía claro”.

Regresó donde fue feliz

Marcó una época en Borussia Dortmund llegando a la final de la Champions League en 2013 cuando Bayern Múnich alzó el título. Su repercusión en la ciudad de Manchester fue instantánea, ya que sumó la cantidad de 305 compromisos oficiales. Como citizen, se encargó de anotar 60 goles, repartiendo 38 asistencias y acumulando 21.177 minutos en el campo.

Le deseó lo mejor al Barça

Pese a la confianza de Pep hacia el nacido en Gelsenkirchen y su fuerte vínculo con el Manchester City, el medio polifuncional no olvida al club culé. Allí disputó 51 juegos, dando 14 asistencias y anotando en 5 ocasiones. Su simpatía está y lo demostró con palabras que tocaron a más de uno: “A pesar de mi salida, solo deseo que el Barça vuelva a tener mucho éxito. Los aficionados culers se lo merecen”.