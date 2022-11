Haaland espera el favor del Chelsea: Pep Guardiola, expectante

El Manchester City se quiere aferrar a la lucha por la Premier League hasta el final. Lo que a principio de temporada, con el fichaje de Erling Haaland, parecía que sería un paseo de los citizens por el campeonato doméstico inglés, se le está complicando mucho al conjunto entrenado por Pep Guardiola por culpa del Arsenal de Mikel Arteta que, si gana el partido de hoy ante el Chelsea, seguirá con su marcha imperiosa como flamante líder de la Premier League.

Ante esta situación, tanto Haaland como Guardiola estarán expectantes de lo que pueda suceder hoy en Stamford Bridge a partir de las 13:00h (hora española), cuando se enfrentarán en el derbi de Londres dos de los grandes de la Premier League como lo son Chelsea y Arsenal.

Por su parte, los gunners, conscientes de que esta puede ser su temporada para revalidar el título liguero que no consiguen levantar desde hace prácticamente veinte años, no pondrán facilidades para que los blues puedan hacerle el favor al Manchester City que Haaland y Guardiola esperan de ellos. En este sentido, el Arsenal parte con un ligero favoritismo en comparación al Chelsea. Si más no, así lo reflejan los estados de forma de ambos equipos, ya que mientras que los gunners vienen de vencer por 5 goles a 0 al Nottingham Forest en el Emirates Stadium, los pupilos de Graham Potter vienen con muchas dudas tras sufrir una dura derrota por 4 goles a 1 contra el Brighton.

El reencuentro entre Aubameyang y Arteta, otro gran aliciente

Sea como sea, el partido también tendrá otro gran atractivo, ya que será la primera vez en la que Mikel Arteta y Pierre-Emerick Aubameyang se verán las caras después de que el entrenador español decidiera echar al delantero gabonés de su equipo durante el mercado de fichajes invernal de la temporada pasada.

Las alineaciones probables del Chelsea - Arsenal

Por su parte, junto al atacante africano, Kai Havertz y Mason Mount serán los encargados a los que, presumiblemente, recaerá el peso ofensivo del Chelsea, escudados en el centro del campo por Kovacic y Jorginho. En portería saldrá de inicio Mendy y la defensa, de cinco jugadores, estaría formada por Azpilicueta, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly y Marc Cucurella.

En el otro lado de la moneda, el Arsenal saldrá de inicio con Ramsdale en portería, Tierney y White en los laterales y con la pareja de centrales para Gabriel Magalhães y Saliba. En la zona de máquinas, Xhaka, Thomas Partey y Ødegaard serán los encargados de surtir de balones a la línea de delanteros que, presumiblemente, estará formada por Martinelli, Gabriel Jesus y Bukayo Saka.