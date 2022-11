Ten Hag destroza la estrategia de Florentino: 115 kilos por Bellingham

El de Jude Bellingham será, casi con total seguridad, uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes veraniego. No es para menos, ya que el centrocampista del Borussia Dortmund se ha consagrado como uno de los mejores futbolistas del panorama futbolístico europeo con apenas 19 años de edad y ha despertado el interés de grandes clubes, entre los que el Real Madrid de Florentino Pérez es uno de los que más predilección ha mostrado hasta la fecha en poder fichar a la joya inglesa.

Sin embargo, en las últimas horas, otro gigante de Europa, como lo es el Manchester United, habría irrumpido de nuevo con mucha fuerza en la puja por el centrocampista del Borussia Dortmund, tal y como informa el rotativo británico The Mirror.

En este sentido, según la información del medio citado, Jude Bellingham se habría convertido en el principal objetivo de Erik ten Hag, entrenador del Manchester United, para reforzar su plantilla en verano, tras el fichaje fallido de Frenkie de Jong que, recordemos, era la prioridad del técnico neerlandés para reforzar su plantilla en la última ventana de transferencias. En cualquier caso, a partir de junio, todos los esfuerzos se centrarán en incorporar a Bellingham y, por ello, los red devils ya preparan una oferta de 100 millones de libras. Una cifra que equivaldría en euros a 115 kilos, aproximadamente.

De esta manera, Ten Hag podría conseguir su tan ansiada pieza que buscaba con Frenkie de Jong, ya que tanto el centrocampista neerlandés como Bellingham son dos perfiles de futbolistas parecidos. En este sentido, el futbolista inglés destaca por ser un jugador muy completo, con mucho control y una gran visión de juego. Además, tiene una habilidad en el uno contra uno extraordinaria y, gracias a su físico, ocupa muchos espacios en el terreno de juego.

Asimismo, interpretaciones al margen de si el precio de 115 millones de euros resulta excesivo o no, lo cierto es que Bellingham está llamado a marcar una época en el fútbol mundial. Es por ello por lo que, desde la perspectiva del Real Madrid, la intromisión del Manchester United no es una buena noticia. Sea como sea, la última palabra en el futuro del centrocampista inglés no está dicha aún.