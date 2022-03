Florentino continúa con su estrategia: primer 'no' del Haaland al City

Florentino Pérez sabe que no debe perder la cabeza a la hora de fichar a Erling Haaland para el Real Madrid. Es consciente de que el mercado de fichajes está en una burbuja que no para de crecer desde hace unos años y por ello no va a tirar la casa por la ventana ni por él ni por ningún jugador, por eso se ha decidido esperar durante tanto tiempo a Kylian Mbappé.

La estrategia seguida con el jugador francés es la que ha pretendido seguir otra vez el presidente del Real Madrid: tranquilidad, paciencia y no volverse locos con las cantidades. Erling Haaland sabe del interés del Real Madrid y el noruego ya sabe lo que el conjunto blanco está dispuesto a ofrecerle. Pero en mitad del camino entre el atacante del Borussia Dortmund y el Santiago Bernabéu se ha cruzado un duro competidor, el Manchester City.

El equipo de Pep Guardiola tiene más dinero y ofrece más al jugador, tal y como se ha informado previamente en Don Balón, los citizens estarían dispuestos a ofrecer a Erling Haaland un salario de 600.000 euros semanales, o lo que es lo mismo, 28 millones de euros netos anuales, una cantidad muy alta que el Real Madrid no puede afrontar. El fichaje de Kylian Mbappé será una operación que le costará mucho dinero al club blanco, y además necesita reforzar otras zonas del equipo como el lateral izquierdo o buscarle un sustituto a Casemiro, por eso una segunda inversión tan alta a día de hoy es inviable.

El Madrid quiere a Haaland y el noruego quiere jugar en España, pero el conjunto blanco con puede igualar la oferta del Manchester City. Aún así, y tal y como se recoge en el diario As, Erling Haaland habría rechazado la primera oferta que le ha llegado desde Inglaterra. Puede que sea estrategia por parte de Mino Raiola o puede que el deseo del jugador de jugar en el Real Madrid junto a Mbappé pese más de lo que los citizens creen.

El montante de la operación ascendería a los 250 millones de euros: 100 en primas de fichaje (50 para Mino Raiola y 50 para el padre del jugador), 100 para el Borussia Dortmund por el traspaso, y 50 de salario (25 millones netos), tal y como informada Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito. El jugador decide, el primer paso está dado.