Haaland y De Bruyne tiemblan con el bombazo de 100M del Liverpool para olvidar el adiós de Mo Salah

Este próximo mercado de verano apunta a ser uno de los más interesantes en el fútbol europeo. Con varios entrenadores que dejan grandes clubes como Tuchel o Klopp, no son pocos los cambios de jugadores que acompañarán las despedidas de sus técnicos. En este sentido, la crisis en el Bayern de Múnich tendrá serias consecuencias, siendo el adiós de Jamal Musiala una posibilidad cada vez más real. En este sentido, la estrella alemana tendría muchas papeletas de recalar en el Liverpool, donde, según Football Insider, echarán el resto por su fichaje.

Con la ya anunciada salida de Jürgen Klopp y la, cada vez más próxima, despedida de Mohamed Salah, en Merseyside saben que deben dar un golpe de efecto en el mercado de fichajes, donde el nombre de Jamal Musiala ha emergido como la posibilidad más real de fichar a una estrella mundial para acercarse, e incluso superar al Manchester City.

El conjunto mancuniano cuenta, posiblemente, con las dos mayores estrellas de la Premier League gracias a Erling Haaland y a Kevin De Bruyne a la cuales, solamente Salah puede llegar a toser. Sin embargo, si el egipcio acabara saliendo, el Liverpool quedará falto de un crack de nivel mundial. Y es ahí donde Musiala entra en la ecuación, pues sería la respuesta ideal a la posible salida de Mo Salah.

Pese a que el traspaso de Musiala ya no es ninguna utopía, sí que lo es, pensar que el alemán saldrá por un precio bajo. Y es que, pese a que su contrato finaliza en 2026, su precio de salida no debería bajar de los 100M, pues se trata de un crack de 21 años cuya cotización, según Transfermarkt es de 110M. Además, pese a que los reds son los que más interés han mostrado, no serán los únicos en buscar un fichaje con tintes de ser generacional.

Así pues, en Anfield ya han definido el que será el objetivo prioritario de este mercado de verano, un Jamala Musiala que llegaría al Liverpool para alcanzar la gloria y despojar a De Bruyne y Haaland de los honores de ser los mejores jugadores de la Premier League.