Hasta Ronaldo se compadece de su colega y el Bayern ficharía al crack que dijo “no” a Barça y Madrid

El mercado de fichajes siempre es un terreno fértil para rumores y especulaciones, y esta vez el foco de atención se centra en el Bayern de Múnich. El club bávaro, conocido por su ambición y capacidad financiera, está listo para desplegar sus recursos en una jugada que podría sacudir el mercado: el fichaje de Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United.

Fuentes cercanas a ambos clubes han revelado que el descontento con el rendimiento del crack luso en Old Trafford ha abierto la puerta a su salida. A pesar de ser uno de los jugadores clave en las temporadas anteriores, esta campaña ha estado plagada de altibajos para el mediocampista portugués, lo que ha generado preocupación en la directiva y la afición del United y el motivo por el que Bruno está cerca de salir escaldado del proyecto como lo hizo su compatriota y amigo Cristiano Ronaldo a finales de 2022.

No olvidemos que, antes de poner rumbo a Mánchester, Bruno fue tanteado por Real Madrid y Barça, pero el jugador siempre priorizó su llegada a Old Trafford. No obstante, tras haber cumplido un ciclo y emergido las razones para dejar el proyecto, el Bayern de Múnich, atento a la situación, ha decidido tomar cartas en el asunto y presentar una oferta tentadora. Según informes, el club alemán estaría dispuesto a desembolsar hasta 60 millones de euros por el talentoso centrocampista, una cifra que podría resultar difícil de rechazar para el United dada la situación actual de la estrella de 29 años.

Este interés desde Baviera no sorprende dada su reputación como uno de los mejores en su posición. Su capacidad para marcar goles, crear oportunidades y liderar el juego del centro del campo lo convierten en un activo invaluable para cualquier equipo.

Además, disputar la próxima edición de la Champions League es un condicionante que potencia esta salida del portugués, quien es consciente de la infinidad de dudas que genera el proyecto de los red devils.

En resumen, el Bayern de Múnich está listo para entrar en acción en el mercado de fichajes y fichar a Bruno Fernandes del Manchester United. Con una oferta de 60 millones de euros sobre la mesa, el club bávaro espera convencer al United de dejar marchar a su estrella y asegurar los servicios de uno de los mediocampistas más talentosos del mundo.