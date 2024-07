Hizo enfadar a Leo Messi y Rodrigo De Paul y Erik Ten Hag lo quiere como reemplazante de Casemiro

Tras su destacada actuación en la Copa América, el uruguayo Manuel Ugarte se convirtió en uno de los futbolistas mas codiciados del mercado.

El centrocampista del PSG parece que no seguirá la siguiente temporada en París y busca nuevos retos.



Según Fabrizio Romano, el Manchester United ya tuvo contactos formales con los parisinos y no tendría inconvenientes para afrontar el pago de los 60 millones de euros que Nasser Al-Khelaifi pide por él.



El volante de 23 años también es mirado de cerca por Atlético Madrid, ya que por su estilo de juego aguerrido, dinámico y de extrema energía durante los 90 minutos, encaja perfecto en el manual del "Cholo" Simeone. Sin embargo, el atractivo de jugar en la Premier League sería clave para la decisión del ex Sporting Lisboa de mudarse a Manchester.



Durante la disputa de la Copa América, Barça también pidió condiciones por el charrúa pero los números no le cerraron.



Ahora, la pelota quedará en manos del PSG que deberá decidir si acepta la oferta de Manchester. De concretarse, los diablos rojos darían su segundo salto de calidad para la temporada, luego de ganarle la pulseada al Real Madrid y llevarse a la estrella de la Ligue 1, Loris Yoro. El central del Lille llegará a Inglaterra a cambio de 60 millones de euros.







🚨🔴 Manchester United and PSG have been in touch again in the recent hours for Manuel Ugarte.



Ugarte has interest also from other clubs, PSG are open to selling him this summer and he’s expected to leave.



He’d be open to joining United even without UCL. Still no formal bid. pic.twitter.com/k0NW9shDmq