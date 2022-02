Incendio en el United por Cavani, Cristiano y 2 más: fugas demoledoras

El Manchester United es uno de los clubs europeos que más dinero invirtió el pasado verano para reforzar su plantilla, pero los efectos de semejante desembolso, el cual alcanzó los 150 millones de euros, aún no se han hecho notar en Old Trafford. Jadon Sancho, Raphael Varane y Cristiano Ronaldo llegaron al club con la intención de catapultarle de nuevo al olimpo europeo, pero las sensaciones que ha dejado el equipo en los primeros meses de la temporada no han servido para ello.

Es más, muchos futbolistas están viviendo una delicada situación en el club y están tratando de encontrar la mejor solución para sus futuros deportivos, siendo Edinson Cavani el primero de los jugadores que abandonarán Manchester el próximo verano, aunque podría haber más fugas de renombre.

El delantero uruguayo finaliza contrato el próximo 30 de junio y, aunque la intención del club es renovar su compromiso, este no lo hará dado que su repercusión en el equipo está siendo muy baja por la presencia de Cristiano Ronaldo. Por ello, el charrúa está destinado a inaugurar el capítulo de salidas del Manchester United el próximo verano y, precisamente, el ariete portugués podría seguirle en esa lista. Es cierto que CR7 sí que está teniendo un rol protagonista en el equipo, pero la dinámica que en líneas generales vive el club podría catapultar al luso a buscar un destino en el que poder pelear por los títulos más prestigiosos del continente.

Jesse Lingard es otro jugador de los Red Devils que está dispuesto a salir en verano. El inglés, al igual que Cavani, finaliza contrato el próximo 30 de junio y, dado que su peso en el equipo es minoritario, no dudará en aceptar alguna de las ofertas que tiene en la Premier League, especialmente la de un West Ham United que ya disfrutó de su talento durante el segundo tramo de la campaña precedente.

Por último, el cuarto futbolista de renombre en la plantilla que podría estar viviendo sus últimos meses en Old Trafford es Paul Pogba. El caso del futbolista galo no es ninguna sorpresa ya que, finalizando contrato en junio, son varias las ofertas de primer nivel que tiene sobre la mesa para despedirse definitivamente del club.