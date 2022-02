Tras Haaland, el United fija en Dortmund al nuevo aliado de Varane

El conjunto inglés tiene varias asignaturas pendientes para el próximo verano. Si ya la designación de un nuevo entrenador está generando mucho ajetreo, sobre todo desde que se ha dado a conocer el interés del club en Luis Enrique, la directiva también tiene en mente reforzar la línea defensiva con un futbolista de nivel, el cual componga con Raphael Varane un tándem de lo más destacable en la Premier League: el elegido, Manuel Akanji.

Erling Haaland es el primer jugador del Borussia Dortmund que el Manchester United anotó en su agenda como alternativa para el próximo verano. No obstante, aunque la incorporación del noruego conlleva muchas dificultades por el alto número de pretendientes que siguen al jugador, la llegada de Akanji se prevé mucho más placentera para los Red Devils. El futbolista suizo de origen nigeriano se ha convertido en uno de los mejores centrales de Europa por el espectacular rendimiento ofrecido durante las últimas temporadas, especialmente en la presente, y de ahí que el United le haya situado como objetivo prioritario para reforzar la línea defensiva.

El fichaje de Raphael Varane el pasado verano no ha brindado el grado de consistencia esperado a la zaga, pero la importancia del francés en el equipo no admite ninguna duda. Por ello, la llegada de Akanji sería sumamente perjudicial para Victor Lindelof y Harry Maguire, dos futbolistas que esta temporada están alternando sus titularidades y que se verán afectados si el suizo termina aterrizando en Old Trafford, como así parece que será.

Y es que hay un factor que podría incentivar el visto bueno del Borussia Dortmund: el futbolista termina contrato con la estructura alemana el 30 de junio de 2023 y el próximo verano será esencial para poder rescatar una jugosa cifra por su salida. En este sentido, varios medios ingleses han afirmado que la oferta del United podría alcanzar 30 millones, una cantidad que se antoja difícil de rechazar atendiendo a esa expiración de contrato del central suizo.

De esta forma, Varane contaría con un aliado de garantías en el eje de la zaga y el Manchester United, de la misma forma, podría subsanar una gran parte de los problemas que esta temporada están lastrando al equipo, especialmente por la facilidad de los Red Devils para encajar goles.