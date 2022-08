James Rodríguez, desesperado: huída fallida, echa de menos el Bernabéu

James Rodríguez está empezando a impacientarse. La situación que vive el jugador cafetero no es ni mucho menos cómoda porque desde hace varias semanas se encuentra buscando un nuevo equipo con el que regresar al fútbol del primer nivel pero hasta el momento no hay ningún club que le haya llamado y haya satisfecho sus aspiraciones. El tiempo pasa y el mercado está cada vez más cerca de cerrarse y eso es algo que está incomodando seriamente al ex del Real Madrid.

El colombiano sigue perteneciendo al Al-Rayyan SC qatarí, donde se marchó el año pasado al salir del Everton en busca de una aventura exótica. Sin embargo, James parece que se ha cansado de jugar en una liga menor y por eso ha manifestado su postura firme de salir del equipo pese a que tiene contrato todavía por dos temporadas más y una buena ficha. Pero ni siquiera está jugando con su actual escuadra porque recientemente arrancó la liga de Qatar y en la primera jornada, en la que el Al-Rayyan jugó ante el Shamal y debutó con derrota, el atacante ni siquiera formó parte de la lista de convocados, algo que invita a pensar en que su futuro está lejos aunque todavía sea muy incierto.

Las intenciones que tiene James son las de regresar al fútbol europeo. Piensa a sus 31 años de edad que todavía tiene muchas cosas que aportar a este deporte y calidad que regalar en sus piernas y por eso está buscando insistentemente acomodo en una liga de primer nivel que decida acogerlo y sacarlo de la situación límite en la que se encuentra. Sin embargo, pese a que ha habido rumores y se ha hablado de algún equipo de la Premier League que podría abrirle sus puertas, lo cierto es que nada se ha materializado y no han dejado de ser rumores sin ofertas consistentes que le dieran la opción al colombiano.

Lo que tiene claro James es que no quiere pasar ni una temporada más jugando en Qatar, pero si el tiempo sigue avanzando y no le llega ninguna oferta quizás tenga incluso que plantearse la opción de regresar al fútbol sudamericano donde tiene todavía más cartel.