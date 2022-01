José Mourinho responde a la Premier y ‘el Madrid’ coloca su candidato

El Everton sigue a vueltas con su futuro, tanto deportivo como estructural, tras el fracaso que ha supuesto la apuesta por Rafa Benítez. El técnico español nunca consiguió dar con la tecla, al menos al nivel de Carlo Ancelotti la temporada pasada, y sus malos resultados unido a polémicas, como la salida de James Rodríguez, han obligado a los toffes a destituirlo. Ahora bien, si Benítez no era el preparador indicado para Goodison Park, ¿quién lo es?

Os comentábamos en Don Balón el interés que existía en la entidad inglesa en llevarse a Liverpool al actual entrenador de la AS Roma, José Mourinho, un conocido apagafuegos de la Premier League y ex entrenador de Chelsea, Manchester United y Tottenham en la liga británica, pero The Special One no está por la labor de dejar tirada a la entidad capitalina italiana. Sobre ello, en palabras recogidas por Metro, el luso argumentó sobre su actual situación que “en términos de emoción, pasión, empatía, de ser feliz trabajando con la Roma, digo que soy 11 de 10". Y por si fuera poco comentó que “estoy realmente, muy, muy feliz de estar en un club donde siento que la gente confía en mí. No podría estar más feliz que esto”.

Como ven las opciones de hacerse con Mourinho se cierran para el Everton casi tanto como se abre una nueva vía, además de las señaladas de Wayne Rooney y Frank Lampard, con un ex jugador del Real Madrid y ex entrenador en la Superliga China: Fabio Cannavaro. El que fuera entrenador del Guangzhou Evergrande, señala The Athletic, es otro de los candidatos con los que ya se está entrevistando el equipo del noroeste de Inglaterra.

La dos últimas derrotas en liga ante el Brighton y el Norwich han puesto el grito en el cielo de un equipo, el toffe, configurado para luchar por los puestos europeos y que se va ahora, más allá del ecuador de la temporada, luchando por no descender a la Championship. De modo que Cannavaro, Rooney, Lampard o quien finalmente sea el elegido deberá reconfigurar una dinámica que es severamente derrotista en la entidad.