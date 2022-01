José Mourinho puede dejar la Roma y volver a ser ‘The Special One’

De Carlo Ancelotti, pasando por James Rodríguez hasta llegar a Rafa Benítez, al Everton no le están yendo las cosas demasiado bien tras el cambio de rumbo que supuso que el Real Madrid llamara al míster italiano como sustituto de Zinedine Zidane, aceptando este inmediatamente, y el cuadro toffe buscara un nuevo rumbo, sin el jugador cafetero y el propio Ancelotti, en el preparador español ex el Liverpool. Ahora Benítez es historia y la situación deportiva del equipo inglés es preocupante, por lo que los directivos de Goodison Park miran al apagafuegos histórico de la liga inglesa: José Mourinho.

Es verdad que la irregularidad ha marcado el camino de la entidad capitalina italiana en este inicio de competición en la Serie A, pero el proyecto que gobierna el luso en el Olímpico de Roma necesita tiempo para asentarse y el mismo técnico portugués no solo quiere seguir adelante sino que está muy contento en Italia, pero, ¿y si el Everton busca a base de millones en José Mourinho la salvación de una temporada que se les está complicando y podría llevarles directos a la Championship?

Esto es lo que asegura Sky Sport acerca de la actualidad toffe y The Special One, ya que la salida de Benítez y la situación decadente del Everton en la Premier League habrían hecho que la entidad de la ciudad de los Beatles trate de mover ficha por el ex de Inter de Milan, Chelsea, United o Real Madrid; algo que, ya adelantamos, no será sencillo. Es más, el propio medio británico resalta en su información sobre la iniciativa de Farhad Moshiri, mandamás del Everton, que Mou está a gusto en Roma y difícilmente saldrá.

La posibilidad está abierta y es muy complicada, ya que para Mourinho decir adiós de forma prematura a la entidad de Roma dejaría inacabada su obra allí, quizá por eso, señala también el mass media, el Everton esté sopesando otras opciones que les convencen, como la del ex de Porto y Fenerbahce, Vitor Pereira, o las más arriesgadas de Wayne Rooney o Frank Lampard como líderes del proyecto. Evidentemente el currículum y la experiencia es un grado y de The Special One tiene mucho terreno recorrido en ese sentido con respecto a los demás candidatos valorados; pero, claro, también es el objetivo más complejo.