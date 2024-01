Jürgen Klopp sacude LaLiga con el fichaje de la estrella que se fue de Barça y Real Madrid

Hace varias semanas, el Manchester United abrió la veda en cuanto al interés por fichar a Takefusa Kubo. El japonés se ha convertido en una de las mayores figuras de la Real Sociedad, equipo que, pese a su gran desempeño, ya comienza a ser consciente de que no va a ser capaz de retener por mucho tiempo a Kubo, que, tras ser objeto de deseo del United, según Relevo, ahora se ha convertido en el elegido del Liverpool para ser una de las estrellas del futuro del conjunto de Anfield, experto en convertir a extremos talentosos en auténticas estrellas mundiales.

Último deseo de Klopp antes de su partida

Pese a haber anunciado su final con el Liverpool, Jürgen Klopp haría un último acto de servicio para el Liverpool con el fichaje de un Take Kubo que parece hecho para ser el heredero de Mohamed Salah. Un extremo de velocidad endiablada, capacidad para el regate y al que se le intuye una facilidad goleadora que diferencia a los buenos extremos de aquellos con un talento diferencial en sus botas.

Por si fueran pocas las muestras de talento que Kubo ha dejado en su paso por la Real Sociedad, solamente hace falta ver el currículum del japonés para darse cuenta de que es un talento especial. Y es que, no muchos pueden presumir de haber sido la gran promesa de la cantera del Barça y luego serlo de la del Real Madrid. Caso que sí que ha sucedido con el nipón, el cual puede decir que ha dejado plantados tanto a Barça como Madrid a lo largo de su, todavía corta, carrera deportiva.

Cabe destacar que el traspaso de Take Kubo no será algo barato. Y es que, como informa el medio especializado, Transfermarkt, el actual jugador de la Real Sociedad cuenta con un valor de mercado de unos 60 millones de euros, de manera que si no es por una cifra cercana a la mencionada, parece imposible que el conjunto Txuri-Urdin acepte la salida de uno de sus jugadores de mayor nivel.

Así pues, la batalla entre Liverpool y Manchester United por el fichaje de Take Kubo ya está servida. Ahora faltará ver si el jugador decide salir de la Real para embarcarse en una aventura por la Premier League, la cual puede resultar siendo el mejor paso de su carrera, o el movimiento que lastre el futuro de una de las mayores promesas del fútbol mundial.