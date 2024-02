Kane se queda sin la joya de Xabi Alonso que desea Pep Guardiola: vía libre para el nuevo De Bruyne

Con la destrucción total del Bayern de Múnich, la directiva bávara se ha puesto manos a la obra para iniciar un nuevo proyecto formado por nuevas estrellas capaces de sacar adelante un Bayern que tiene muy mala pinta en esta temporada 23/24, que acabará con el paso de Tuchel en el banquillo del conjunto bávaro. Sin embargo, pese a la necesidad de fichar nuevos talentos, Sport Bild afirma que Florian Wirtz estaría muy lejos de ser uno de los objetivos del próximo mercado para un Bayern que dejaría vía libre al Manchester City.

El Bayern se borra de la carrera por Wirtz

Pese a ser un talento con potencial de ser generacional, en el Allianz Arena saben que fichar a un jugador del Leverkusen no será una tarea nada sencilla ni barata. Y es que, pese a la costumbre de los bávaros, de desmembrar a todos sus rivales en la Bundesliga, todo apunta a que no sería así con un Wirtz que tendría muchas más facilidades para salir a cualquier otro club de fuera de Alemania. En este sentido, según el citado medio, los bávaros consideran que el Bayer les pediría una cifra cercana a los 130 millones de euros, la cual no están dispuestos ni a negociar, pese a que Wirtz podría convertirse en el mejor socio de Harry Kane en el Allianz Arena.

El mayor talento de Xabi Alonso, en la agenda de Guardiola

Como ya os adelantamos unos días atrás, el Manchester City está muy interesado en la incorporación de Florian Wirtz, el cual se ha convertido en la gran estrella del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ve en el joven germano a su gran líder sobre el césped. En este sentido, en el equipo de la Aspirina ya comienzan a asumir que su joya tiene los días contados en Leverkusen, siendo Pep Guardiola, el gran candidato a cerrar su incorporación.

Y es que, ahora, con vía libre para negociar su fichaje, todo parece listo para que el City se haga con el crack que podría convertirse en el relevo de Kevin De Bruyne en el conjunto citizen, donde ya preparan una buena suma de millones para hacerse con la mayor joya de Xabi Alonso.