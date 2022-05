Keylor Navas respira aliviado: un rival menos, el PSG aligera peso

Keylor Navas puede empezar a respirar un poco más aliviado si su intención en este mercado de verano es permanecer en las filas del París Saint Germain. La alta competencia que ha sufrido esta campaña en la portería y la gran cantidad de guardametas que tenía el PSG en su plantilla han hecho que el clima se enrareciera en el vestuario y que todo eso se trasladara al terreno de juego. Sin embargo, parece que en el Parque de los Príncipes quieren empezar a aligerar esa posición del campo y que Alphonse Areola está muy cerca de marcharse.

El ex guardameta del Real Madrid ha jugado durante este curso en calidad de cedido en el West Ham United. El conjunto inglés ha firmado una impresionante actuación tanto en la Premier League como en la Europa League, donde llegó a semifinales, y ahora parece que el francés quiere aprovechar la buena ola del equipo para no cambiar de aires y tratar de asentarse en Inglaterra. Y es que tal y como afirma el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano, los hummers preparan una oferta de 9 millones de euros para hacerse de manera definitiva con los servicios del portero.

Los contactos entre el West Ham y el entorno del jugador son fluidos y las conversaciones marchan por el buen camino, por lo que en Inglaterra confían en que el París Saint Germain, todavía propietario del jugador, no vaya a poner muchas trabas a la hora de dejar salir a uno de los cuatro porteros que tiene. Es cierto que Alphonse Areola no ha sido el arquero titular ni indiscutible para David Moyes a lo largo de esta temporada, pero el galo piensa que en el curso que viene puede tener un mayor protagonismo que en cualquier caso no encontrará en París.

Esto supondría que en la portería del Parque de los Príncipes estarían Sergio Rico, Keylor Navas y Donnarumma. Navas ya ha declarado, y también le ha secundado Donnarumma, que no puede repetirse la situación de esta temporada en la que tanto el costarricense como el italiano han alternado la titularidad, y que tan sólo uno de los dos podrá quedarse en el PSG. Por el momento, el primero en coger la puerta de salida parece que será Areola.