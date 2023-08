Keylor Navas se la tira al Real Madrid y cae la losa en el jugador del PSG: fichado su recambio

Parece que lo de David Raya y el Arsenal va tomando forma toda vez que uno de los porteros que estaban en nómina de los gunners, Matt Turner, ha pasado a formar parte de un rival directo en la Premier League del conjunto londinense, como es el Nottingham Forest. El portero español parece el elegido por Mikel Arteta y, a su vez, la noticia en los Tricky Trees llega directa al Paris Saint-Germain, donde Keylor Navas ya sabe quién será su sustituto.

Con Donnarumma, lejos del Madrid y sin la vía Forest

La lesión de Dean Henderson en el histórico equipo inglés, bicampeón de la Copa de Europa, hizo que Keylor Navas fuera la bomba invernal del Forest la temporada pasada en pleno mercado invernal, donde desde su llegada al conjunto británico nunca se bajó del once. La cesión terminó y el veterano jugador americano ha vuelto a su realidad, la de estar en París a la sombra de Gianluigo Donarrumma, pero ahora también del nuevo fichaje del club francés, Arnau Tenas.

Descartado por la entidad francesa junto a Kylian Mbappé, Navas se acordó en sus RRSS hace días de su fichaje por el Real Madrid, donde escribió: “hace nueve años no sabía todo lo que Dios me tenía preparado, pero sí que estaba ante uno de los momentos más lindos e importantes de mi carrera…”. Curiosamente el Madrid es el lugar al que podría ir el francés, su compañero entre ‘los apestados’ en París. Con contrato en vigor, Navas busca una solución a a su futuro que ya no pasará por su equipo de la campaña 22/23, el cual, con la llegada de Matt Turner, procedente del Arsenal, cierra ese capítulo.

Turner ha dejado un hueco más en el Arsenal para Raya y uno menos en el Forest para Navas. El futbolista norteamericano llega al equipo en el que recaló el futbolista tiko con la intención de ganarse un puesto que hace no tanto perteneció al costarricense y lo hace tras un año en blanco en el Arsenal.