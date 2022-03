Klopp destroza al Madrid lanzándose a por la competencia de Casemiro

La temporada está a punto de entrar en su recta final y los equipos no pierden la esperanza de lograr los objetivos marcados al comenzar la campaña, especialmente los que tienen aspiraciones más ambiciosas, como el Liverpool. No obstante, el golpe que está urdiendo el conjunto red esta vez no mira al apartado deportivo, sino a los despachos, ya que, según han afirmado diversos medios franceses, el entrenador teutón quiere que la directiva intente cerrar el fichaje de Aurélien Tchouaméni el próximo verano, futbolista que lleva varios meses en la agenda del Real Madrid.

El centrocampista del AS Mónaco está siendo una de las grandes revelaciones de la campaña y por ello la directiva blanca incluyó su nombre en la lista de prioridades del club para el próximo verano. La ausencia de una competencia de primer nivel para Carlos Casemiro ha provocado un bajón de rendimiento del brasileño que, además, está acumulando un exceso de minutos que está repercutiendo también en sus prestaciones sobre el terreno de juego.

Por ello, hasta hace escasas semanas el Real Madrid era el mejor colocado para hacerse con los servicios del centrocampista de 22 años y asestar un golpe de presente y especialmente de futuro en Europa, algo que Klopp tratará de evitar toda costa. Ya conocido el interés del entrenador alemán en el jugador, solamente quedan por esclarecer los motivos por los que el Liverpool podría derribar el deseo blanco conforme finalice la temporada.

Por un lado, los propios méritos de Tchouaméni le sitúan como uno de los centrocampistas más prometedores del continente, aparte de por la proyección que se le augura, por el gran elenco de cualidades tanto defensivas como ofensivas que atesora. Además, varios jugadores de la actual plantilla del Liverpool como Naby Keita, James Milner y Oxlade-Chamberlain tienen muchas papeletas para abandonar Anfield, algo que apremia la necesidad por encontrar sustitutos en la parcela creativa.

Aunque su nuevo destino es una duda, lo que está claro es que Tchouaméni se está ganando por sus propios medios estar en la agenda de dos de los mejores equipos de Europa y aquel que ponga sobre la mesa una oferta que se adecúe más a las exigencias del conjunto monegasco saldrá triunfador del envite: la operación rondará los 55 millones.