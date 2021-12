Klopp, Guardiola y CR7 tienen objetivo: asalto contra Steven Gerrard

La llegada de Steven Gerrard al Aston Villa ha generado muchas expectativas respecto al técnico inglés y leyenda del Liverpool, comenzando además con dos victorias consecutivas al mando de los villanos en la Premier League. Pese a empezar con muy buen pie en su primera aventura en Inglaterra, el entrenador británico no habría conseguido convencer a Carney Chukwuemeka respecto a renovar su contrato que expira en 2023, con el centrocampista de origen nigeriano apostando por dar el salto a un grande de Inglaterra con tan solo 18 años. El futbolista internacional con las categorías inferiores con Inglaterra apostaría por cambiar de aires a pesar de su gran relación con Gerrard; contando ya con el interés del Liverpool, Manchester United y Manchester City con vistas al próximo verano.

El Aston Villa se encontraría entonces en una situación complicada y viéndose obligado a negociar el traspaso de una de sus joyas, teniendo en cuenta su decisión de no renovar su contrato y siendo una de sus últimas oportunidades para sacar un rédito económico a su salida. Desde la Bundesliga, tanto el Bayern Múnich como el Borussia Dortmund se han interesado también en el futuro del joven centrocampista, por lo que su salida a final de temporada parece prácticamente asegurada, siendo un importante golpe para el plan de futuro de los de Steven Gerrard, a pesar de que el jugador de 18 años todavía no cuenta con el rol de titular en el Aston Villa.

Una de las principales razones por las que Carney Chukwuemeka habría decidido abandonar Villa Park este mismo verano sería precisamente esa, la ausencia de grandes oportunidades. El centrocampista de 18 años ha decidido que su futuro no pasa por continuar en el Aston Villa, cansado de no ser importante en los planes del primer equipo. Un factor que podría cambiar con Steven Gerrard ahora al frente de las operaciones del cuadro británico, aunque hasta el momento en los dos primeros encuentros que ha dirigido el británico en la Premier League no ha disputado un solo minuto, pese a ir convocado en ambos choques.

Manchester United, Manchester City y Liverpool han comenzado a sondear la llegada del joven centrocampista con vistas al futuro, aunque será complicado poder cumplir con sus exigencias en cuanto a minutos para convencer a Carney Chukwuemeka respecto a los diferentes proyectos. El centrocampista internacional con las inferiores con Inglaterra tiene muy claro que no renovará con el Aston Villa, colocándose así en el escaparate para el próximo mercado estival, y llamado la atención de los grandes de la Premier como uno de los talentos más prometedores del momento en todo el fútbol inglés.