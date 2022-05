La Champions es secundario: Salah y Mané revelan su futuro a Klopp

Las figuras de Sadio Mané y Mohamed Salah, junto a la de Robert Firmino, son leyenda del Liverpool. Los tres, bajo la dirección de Jürgen Klopp, han devuelto al conjunto red a lo más alto, tanto a nivel nacional, como internacional. El tridente, más el técnico alemán consiguieron ganar en el año 2020 de nuevo la Premier League tras 30 años de sequía en Anfield y también alzó la 6ª Champions League en el año 2019 tras derrotar al Tottenham Hotspur de Pochettino en la final de Kiev. No lo hacían desde aquella inolvidable final del 2005 en Estambul frente el Milan, la cual ganaron en penaltis tras ir perdiendo 3-0 al descanso.

En definitiva, Jürgen Klopp y su trio de delanteros formado por Salah, Mané y Firmino han devuelto la gloria al Liverpool. Se complementan, se necesitan los unos a los otros, la fórmula del éxito del actual equipo red es consecuencia de la buena sintonía entre las dos partes. Si uno de los dos falta, igual no se hubiesen conseguido la Premier League de 2020 y la Champions League de 2019, por ello, conseguir títulos es muy importante, pero no quizás lo más importante, quizás lo más importante sea mantener el plantel para seguir poder optando año tras año a todos los títulos como hasta ahora.

Es cierto que el Liverpool se ha reforzado con Luis Díaz y que pretende fichar este verano a un delantero más dada la salida de Divock Origi, que bien podría ser Isak o Darwin Núñez, además de haber anunciado ya el fichaje de Fabio Carvalho, pero el tridente de arriba es quien ha llevado el éxito a los de Merseyside y por eso su continuidad se antoja prioritaria.

Tanto Roberto Firmino, como Mohamed Salah, como Sadio Mané terminan contrato los 3 en junio de 2023. En los 3 casos, la directiva del Liverpool está trabajando para ampliar sus actuales contratos. El caso más sencillo es el del brasileño, sus exigencias y situación no tienen nada que ver con la del egipcio o la del senegalés y se espera que lleguen pronto a un acuerdo.

En cambio, la situación de Salah y Mané es bastante más complicada. El club quiere que ambos continúen pero las exigencias del egipcio son muy altas y el conjunto inglés no tiene claro si aceptar o no, a pesar de ello, esta misma semana el ex de la Roma ha asegurado que seguirá el año que viene en el Liverpool.

No ocurre lo mismo con Sadio Mané, el campeón de la Copa África lleva tiempo sin sentirse cómodo en Anfield y son varios los equipos que se han relacionado con el ex del Southampton. Bayern, Barça o Juventus tienen su nombre en la agenda y, ante la misma pregunta que a Mohamed Salah, cuya respuesta ha sido clara y contundente, el senegalés ha respondido lo siguiente:” Hablaré después de la final de la Champions League”.

¿Qué ha querido decir con ello? ¿Si se va a quedar por qué no lo ha dicho ya? ¿Algún equipo de los citados anteriormente le habrá conseguir convencer? Sea como fuere, habrá que esperar al sábado, pero lo que está claro es que, tanto si Klopp gana la Champions como si la pierde, si el senegalés decide irse, será un duro golpe para el alemán y la victoria quedará en un segundo plano.