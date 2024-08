La declaración de van Dijk que asusta a Liverpool; su contrato expira en 2025: Arne Slot, al tanto

Arne Slot tomó las riendas de un Liverpool muy acostumbrado a las enseñanzas de Jürgen Klopp. El entrenador alemán dejó una camada de futbolistas con los que trabajó años para llegar a conquistarlo todo, entre el logro más importante, la Champions League. La estructura, principalmente se ha basado en la defensa, presentando como estandarte a Virgil van Dijk. El neerlandés cumple una temporada más en Anfield, pero hay un detalle que no se ha resuelto hasta el día de hoy.

El contrato del internacional con Países Bajos expira en 2025, año en que será agente libre si Liverpool no actúa en el debido tiempo. El ex Southampton se ha ganado los laureles y es uno de los centrales más respetados en la actualidad. Sin embargo, las recientes declaraciones de Virgil preocupan a más de uno, ya que no ha habido ni un avance para que el zaguero siga siendo 'red'. Por otro lado, no deja de cosechar récords y esta vez se metió en la historia.

Declaración con sabor a despedida

La presencia de van Dijk en la medular defensiva del Liverpool ha sido determinante para que los intereses de Anfield que han resultado positivos. Pero las recientes palabras del neerlandés a ‘Sky’ sobre su futuro ponen en juego su continuidad. “Estoy muy tranquilo. Pase lo que pase en el futuro, Anfield tiene un lugar especial en mi corazón”, comentó.

El optimismo de Virgil

No solo hay tranquilidad por parte del defensa, sino que está enfocado en seguir demostrando sus dotes. “Lo que pasa es que quiero jugar la mejor temporada que pueda”, detalló. Asimismo, el jugador mostró optimismo sobre lo ocurra la próxima temporada. “Pase lo que pase la próxima temporada, ya veremos. Estoy tranquilo”, agregó.

Virgil Van Dijk is a rock at Anfield 🪨 pic.twitter.com/0oeejkIY3j — Premier League (@premierleague) August 25, 2024

El récord del neerlandés

Con 33 años y una vasta experiencia en la Premier League, van Dijk acaba de romper una marca que solo pocos futbolistas lograron. Resulta que el hombre de 1.95 metros llegó a los 100 partidos con Liverpool, con 82 triunfos, 16 empates y 2 derrotas cuando estuvo presente en cancha. Además, tiene 98 juegos invictos y debajo de Nemanja Vidic como el central con mejor estadística.