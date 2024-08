Lo busco el City, Arsenal y Liverpool: el plan escondido de ten Hag si no llega Ugarte es un crack

Manchester United está urgido de ser protagonista de una vez por todas de la Premier y por eso, necesita ser quirúrgico con los fichajes.



Uno de los nombres que mas insiste Erik ten Hag es el del uruguayo Manuel Ugarte del PSG. El precio de 60 impuesto por el Parque de los Príncipes sigue siendo un obstáculo para Old Trafford, que mientras intenta negociar mira de reojo a otros centrocampistas.



Ya es sabido el interés por el marroquí Amrabat, el agente libre Adrien Rabiot y el colombiano Richard Ríos. Por ahora, esos nombres están en veremos.

El desembarco de los scouts de los red devils es en Río de Janeiro. Un crack de Fluminense, André, podría tener un futuro cercano en la Premier League.

Este nombre no es nuevo. El volante del Flu estuvo en la órbita de gigantes europeos el año pasado, cuando su equipo obtuvo la Copa Libertadores ante Boca y luego disputó la final del Mundial de Clubes contra el Manchester City. De allí se rumoreó que Guardiola le echó el ojo. También Arsenal y Liverpool sondearon al brasileño.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United are set to sign TWO midfielders, with Manuel Ugarte being one of them.



✅ The identity of the second midfielder remains to be confirmed



🇲🇦 Sofyan Amrabat (€10-15M)

🇨🇴 Rios (January)

🇫🇷 Rabiot (Free)

🇧🇷 Andre (€30M) https://t.co/7bmBUpYGBe pic.twitter.com/8dE3wMThM5