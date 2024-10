La dirigencia de Chelsea harta: la razón por la cual Maresca le regaló la Premier al Manchester City

Enzo Maresca firmó con Chelsea con la expectativa de recuperar la identidad de un elenco 'blue' ya lleva un buen tiempo sin estar en la órbita de los mejores cuadros de la Premier League y del continente europeo. El técnico italiano ha sido riguroso desde el primer día, solo tomó en cuenta a la mitad del plantel que ya tenía Chelsea y empezó su historia. Los resultados han sido tanto favorables como desfavorables, pero con el valor agregado de que los londinenses están más con más confianza.

Sin embargo, Maresca, desde su experiencia, el hecho es que el actual equipo no está para competir con los favoritos y hoy en día, los más fuertes del campeonato inglés. El ex del Leicester City fue detallado y a la vez punzante, afirmando que Manchester City y Arsenal están lejos de las expectativas de su equipo como rivales, puesto que el cuadro 'blue' está pasando por un proceso de reconstrucción y no está más que para competir en Conference League y lograr puestos de torneos internacionales. Las siguientes semanas serán claves para volver a ver el desempeño de los de Londres.

Maresca regaló la Premier

A diferencia de Mauricio Pochettino, Enzo Maresca se presentó como un entrenador mucho más directo y sin pelos en la lengua. En cuanto a su forma de declarar, no evita a la prensa, peor también es realista. En este caso, ante la pregunta sobre si Chelsea puede ganar la Premier League, dijo lo siguiente. “Realmente no creo que podamos competir con el Manchester City o el Arsenal ahora mismo”.

Lo que le falta al Chelsea

Maresca agrega que “no estamos preparados”, pese a que ya tiene semanas al frente del Chelsea. De alguna forma, el italiano ya tiró la toalla para esta temporada y todo parece indicar que se conformará con permanecer en primera división o lograr puestos de torneos internacionales. “El Manchester City trabajó con Pep durante nueve años. El Arsenal, cinco años. Nosotros, tres meses”, especificó.

No pierde las esperanzas

Chelsea marcha en la cuarta posición de la tabla de la Premier League con trece unidades, dos menos que el puntero Liverpool; después están Manchester City y Arsenal. Maresca fue contundente, pero también le dio crédito a su trabajo que empieza a dar frutos. “El objetivo es ir acercándonos poco a poco, poco a poco”, exclamó.