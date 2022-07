La jugada de Guardiola y el City para robarle al Barça su objetivo

La situación económica que atraviesa el Barça hace que cualquier fichaje que pretenda el club azulgrana sea un culebrón. Lo fueron las incorporaciones de Kessié y Christensen, ya que falta activar las conocidas palancas para poder inscribir a ambos futbolistas, lo está siendo la llegada de Lewandowski, ya que el Bayern no está por la labor de dejarle marchar, y ahora ya está en fase de culebrón el futuro de Jules Koundé.

Desde el mes de mayo ya apuntaban en Inglaterra que el central francés ficharía por el Chelsea, pero el cambio de dueño en el conjunto londinense retrasó la operación hasta el punto de que el Barça se metiese por medio, aunque sin saber si podrá satisfacer las pretensiones del Sevilla FC por el futbolista galo debido a su estado financiero.

"Seguiré con la línea de no hablar de jugadores. Hasta que no tengamos la segunda palanca, del 15% de derechos de televisión, no incorporaremos a más jugadores. Esa es la regla general, pero puede haber alguna excepción", decía Laporta el jueves en la presentación de Christensen.

El Chelsea está muy cerca de cerrar la incorporación de Nathan Ake por una cifra que rondará los 50 millones de euros. Además está disputándose con el Bayern el fichaje de De Ligt, por lo que la situación de Koundé ha variado mucho en Londres, aunque al Barça le ha salido otro competidor en Inglaterra.

El Manchester City de Guardiola va a vender a Ake al Chelsea y buscará cubrir ese hueco en defensa, para lo que se habría fijado en el deseado por los azulgranas, Jules Koundé.

Según The Telegraph, con el dinero que el técnico catalán cobrará por la venta del defensor neerlandés irán al mercado a por un defensa central, no siendo nuevo el nombre de Koundé para Guardiola.

En el verano de 2020, el Manchester City estuvo muy cerca de sacar al central francés del Sevilla, aunque finalmente acabó fichando al portugués Rubén Dias por 68 millones de euros más tres millones y medio en variables.

Veremos dónde acaba jugando Koundé, cuya venta es necesaria en el Sevilla FC para la planificación de la nueva plantilla, aunque está claro que el culebrón generado por el francés no está cerca de acabar.