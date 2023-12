La leyenda del Bernabéu y campeón del mundo se la prepara a Ten Hag y Casemiro: no lo echan, se va

Está claro que las cosas siempre pueden ir a peor, pero desde luego en Old Trafford, tras una década de reveses, tienen la percepción de que ese empeoramiento no sería sustancialmente superior al actual, donde tienen la disputa por la Premier League casi imposible, una vez más, y se han quedado no ya sin Champions League, sino también sin Europa League en diciembre. Y encima el descarte se la puede jugar a Casemiro, al club y sobre todo a Erik ten Hag.

Libertad antes de tiempo

Es un secreto a voces que Jim Ratcliffe, nuevo inversor del Manchester United, ha puesto sus miras en Casemiro y Raphael Varane como más que probables descartes del club y que Ten Hag ha hecho lo propio con Jadon Sancho, Donny van de Beek y Anthony Martial, pero desde que esto ocurrió y ha tenido reflejo en las alineaciones, donde todos ellos han perdido minutos de forma drástica (el brasileño está lesionado), se tenía por buena la circunstancia de que los red devils al menos ingresarían dinero por todos ellos, algo que el contrato de la leyenda del Bernabéu y campeón del mundo va a impedir en su caso.

Informa The Athletic que la regulación en la Premier League permite a Varane negociar su salida un año antes de que expire su vinculación, es decir, en 2025, lo que obligaría al United a tratar de adelantar mucho los plazos, concretamente a la próxima ventana de transferencias invernal, si quiere recibir algo a cambio por el galo. Es decir, el jugador puede negociar a seis meses del vencimiento un nuevo contrato, siendo el último año opcional.

Es verdad que el citado mass media asegura que la idea del United era ingresar dinero por su venta, pero si no pueden hacerlo tampoco se ve con malos ojos quitarse de encima su salario, que enorme. El ex del Real Madrid percibe 13 millones de libras esterlinas por temporada, algo más de 15 millones de euros, lo que supone un gasto de unos 30 kilos al club. Dándose este paso, resta saber dónde puede recalar el francés de 30 años.