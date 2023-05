Laporta y Xavi no se creen su mejor venta: gran fracaso y descarte deja 15M en el Camp Nou

Se respira un ambiente de celebración en el Camp Nou, después de coronarse como campeones de LaLiga por primera vez en cuatro años, el Barça comienza a ver la luz al final de ese oscuro túnel llamado era post Messi y ruina económica. La entidad blaugrana está comenzando a recuperarse y con noticias como la más que posible venta de un gran descarte de Xavi por 15 millones es un hecho excepcional, ya que son unos ingresos que, hace unos meses, nadie podría llegar a esperar.

En este sentido, el jugador llamado a abandonar la ciudad condal no es otro que Clément Lenglet, un jugador con el que Xavi no cuenta para nada y que de no salir podría haberse convertido en todo un problema tanto deportivo como económico para el club.

El defensor galo salió cedido al Tottenham el pasado mercado de verano, equipo en el cual ha rendido a un muy buen nivel, hecho que le ha servido para ser objeto de deseo de unos spurs que suspiran con su incorporación, algo que nadie se habría esperado hace poco menos de un año. En este sentido, el actual entrenador del Tottenham no ha dudado en asegurar que le gusta mucho el todavía jugador del Barça: “Lenglet es el tipo de jugador que queremos. Es profesional y lo está haciendo bien. Hablaremos con él en verano”.

Con las declaraciones del entrenador del conjunto londinense, se hace evidente que la salida de Clément Lengelet es algo más que probable. En este sentido, los blaugranas esperan ser capaces de sacar una cifra cercana a los 14 millones de euros, información de Sport. En este sentido, una venta de estas características no solamente es positiva por el ingreso de dinero, sino por el hecho de quitarse un salario problemático como lo es el de Lenglet, que es de aquellos contratos firmados en la etapa de Bartomeu, los cuales está totalmente fuera de mercado.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou son muy optimistas con la salida de un gran fracaso de Bartomeu que no contaba nada para Xavi y cuya salida puede ayudar a los culés a inscribir piezas fundamentales del futuro como Gavi, Araujo o Balde.