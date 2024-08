Le dio el toque de calidad a Turquía en la Eurocopa: ahora deja Fenerbahce; se une al Brighton

La Premier League ya tiene un nuevo capítulo en esta nueva temporada con los equipos dispuestos a dejarlo todo y luchar para conquistar el campeonato. Manchester City se consagró la temporada pasada, y equipos como Liverpool o Arsenal no querrán dejar escapar la oportunidad. Después están los clubes del tipo del Brighton, incisivo y que complica a cualquier contrincante. Capaz de dar la hora por la calidad de jugadores que tiene, y esa misma la sigue reflejando con sus fichajes.

El cuadro entrenado por Fabian Hürzeler está a poco de anunciar una contratación con la personalidad que la institución ya aprobó. Se trata del lateral izquierdo Ferdi Kadioglu, quien actuó con la selección de Turquía por la Eurocopa, que además logró avanzar hasta cuartos de final. El defensa, que también se puede desenvolver como mediocampista, tiene la proyección que Brighton considera necesaria para darle un toque de vistosidad al ataque. Llega del Fenerbahce y con las credenciales de ser fiable.

Tras años jugando en su país, Kadioglu decidió buscar suerte en la Premier League de la mano del Brighton. El periodista italiano Fabrizio Romano fue explícito en su información: “El contrato a largo plazo de Ferdi Kadioglu con Brighton está listo y acordado en detalles’’. También indica que el lateral expresamente le dijo al Fenerbahce que quiere jugar en la Premier League.

