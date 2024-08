Salió del mismo club que Di María, casi juega con Messi y recala en otro equipo de la Premier League

El Brighton and Hove Albion dejó atrás la era del italiano Roberto De Zerbi y sigue desprendiéndose de varias de sus figuras. A la salida de Ansu Fati ahora se suma la de Facundo Buonanotte, el argentino de 19 años que se unirá a las filas de otro club de la Premier League, Leicester.

El joven estuvo muy cerca de ser transferido al Feyenoord de los Países Bajos pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, Buonanotte se marcha a préstamo por un año sin cláusula de compra.

🚨🔵 Leicester City agree deal to sign Facundo Buonanotte on loan from Brighton.



Despite reports of Feyenoord, #LCFC were working in background and got the deal done with Brighton.



It will be loan with NO buy option clause, as @TomCollomosse reports. pic.twitter.com/R1KGC772LR