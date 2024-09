Leyenda del fútbol inglés destroza a Casemiro: le sugiere que se retire o se vaya a la MLS

Manchester United profundizó su mal arranque en la Premier League tras la caída 0-3 ante Liverpool en Old Trafford. En medio de este complicado escenario, la afición abucheó al técnico Erik ten Hag y lanzó duras críticas a los jugadores, siendo Casemiro el principal señalado.

El brasileño tuvo un flojo rendimiento en el encuentro de este domingo y sigue cosechando malos momentos desde su llegada al fútbol inglés en el verano del 2022 y nunca pudo ser el volante que se destacó con la camiseta del Real Madrid

Carragher was spot on about Casemiro last year.



No idea what ten Hag is thinking still playing him in a game like this.



