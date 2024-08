Erik ten Hag tiene a su nuevo Casemiro; Old Trafford, en modo uruguayo: la Premier League, en llamas

Los días oscuros parecen estar terminando en Old Trafford producto de la inversión a futuro que el club está ejecutando hace semanas, primero con la llegada de Joshua Zirkzee, después Leny Yoro, Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui. Con un Erik ten Hag con la confianza renovada y un equipo que aún cuesta convencer a nivel futbolístico, los 'red devils' están pronto en anunciar una nueva incorporación. Llega del PSG y al final la noticia tomó forma a tal punto de que ambas partes querían lo mismo.

Manuel Ugarte se convertirá en futbolista del United, el volante de primera línea que la pasada temporada hizo los deberes en Francia, se convenció desde el primer instante del proyecto que el técnico neerlandés tenía preparado. La intención de la institución no pasó desapercibida, pues fue un elemento clave que aumentó las ganas del sudamericano de disputar la Premier League, competición que experimentará por primera vez. Y sobre el tema económico, los 'diablos rojos' pondrán toda la carne al asador por su próxima contratación de peso.

Al inicio se habló de una cesión por parte del Paris Saint-Germain, pero Manchester United evitó a toda costa que esto pasara. Así, los de Inglaterra cerraron el trato por el mediocampista para que se una cuanto antes al equipo. Según Fabrizio Romano, los términos personales ya se habían cerrado en julio, de tal modo que Ugarte viajará al club del cual quería formar parte.

