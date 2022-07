Lío en la Premier League, guerra entre el Manchester United y Ronaldo

La Premier League sigue convulsa después de que se conociera lo que todo el mundo pensaba, que Cristiano Ronaldo le dijera al Manchester United que quiere salir este verano.

El portugués quiere jugar la Liga de Campeones y ha pedido a los 'diablos rojos' que le dejen irse si llega una buena oferta, tal y como adelantó el Times y luego confirmó el resto de la prensa británica.

Los rumores sobre la salida de Ronaldo de Mánchester han estado sonando desde hace semanas, pero ahora la prensa inglesa ha desvelado una reunión del agente del luso, Jorge Mendes, con el nuevo propietario del Chelsea, Todd Boehly.

El nuevo propietario del conjunto londinense se reunió con Mendes la semana pasada en Portugal, según informa The Athletic. Por ahora no se conoce nada más sobre el interés 'blue', pero sí que Ronaldo espera dejar Old Trafford este verano.

Tal y como hemos informado en Don Balón, el Bayern de Múnich piensa en el portugués como el reemplazo idóneo para Lewandowski. Además, la Roma de Jose Mourinho y el Sporting de Lisboa también han sido relacionados con el futuro del astro portugués.

En el Manchester United no dicen nada sobre la supuesta reunión de Mendes con el Chelsea. De hecho, desde las oficinas de Old Trafford aseguran que Ronaldo tiene un año más de contrato y no van a dejarle marchar.

En la que ha sido la temporada de su regreso a Mánchester, CR7 ha disputado 38 partidos y ha marcado 24 goles.

Con este panorama, Erik ten Hag tiene un problema importante para el inicio de la pretemporada, teniendo a todos los jugadores citados el lunes 4 de julio. Aunque la marcha del portugués se preveía después de la no clasificación para la Champions League, el técnico holandés tendrá que lidiar no solo con la hipotética salida de Ronaldo si no con la búsqueda de un sustituto para el cinco veces balón de oro, algo de por sí complicado, más aún cómo está resultando el periodo de fichajes para los 'red devils'.

CR7 ha disputado la Liga de Campeones durante 19 temporadas seguidas y hará todo lo posible para que la 2022/23 no cambie esa dinámica.