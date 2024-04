Lista la billetera UEFA: costaba 70M y el socio de Vini, Saka y Odegaard será el pelotazo veraniego

La élite del fútbol europeo es atroz, no espera. Al más alto nivel, los clubs, cada vez más exigidos por la rueda del éxito y la predeterminación que sobre ella ejerce una competencia durísima, la exigencia es máxima entre los más grandes equipos, algo a lo que el Arsenal de futbolistas como Martin Odegaard o Bukayo Saka no es ajeno. De nuevo metido en ella, entre los mejores, Arteta va hacer sufrir a una de sus estrellas, un compañero de Vini y Neymar.

Jugador polivalente y de mucha clase, aunque falto de fortuna

Quizá no sea un goleador despiadado al estilo que lo es Erling Haaland o también Harry Kane, pero lo cierto es que si uno mira de lo que es capaz Gabriel Jesús verá que, como otros falsos nueves puros, pro ejemplo Benzema, es rápido, hábil e inteligente, es decir, puede dar mucho a su equipo, el problema, que ya lo tuvo en Mánchester cuando Julián Álvarez le quitó el puesto, es que las lesiones y la necesidad de resultados pragmáticos le asfixian.

Por eso los planes gunners pasan ahora por el mercado, primero para fichar ese especialista del gol que necesitan y segundo para ver si pueden recaudar por el socio en la canrainha de Vinicius Júnior y Neymar Júnior.

Un mercado con muchas posibilidades

Con un precio de salida de 70 millones de euros, lo cierto es que hay informes que apuntan desde Londres que si Mikel Arteta consigue hacerse con un nueve satisfactorio, bien podría bajar las pretensiones por Gabriel Jesús, lo cual le llevaría a salir del Emirates por bastante menos dinero: pretendientes no le van a faltar.

Malos números, peor regularidad

Y volvemos a lo mismo, el Arsenal, también Odegaard o Saka no quiere desprenderse de Gabriel Jesús, pero quizá deban hacerlo. En su posición, como asistente de un goleador, ya tiene a jugadores como Kai Havertz, que además son más eficaces y no se lesionan tanto, y los números y datos del brasileño no le ayudan: ha anotado en 28 partidos 8 goles, habiendo jugado solo 1.663 minutos por diferentes problemas físicos, entre otros de rodilla y muslo. Ante tanta fragilidad y números tan justos, el paulista puede ser el pelotazo del mercado, por su nivel y su precio, que, como decimos, puede irse bastante más debajo de esos 70 kilos.