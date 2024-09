Liverpool, contra Real Madrid: el plan para destruir al tridente de Mbappé, Rodrygo y Vinicius

El Liverpool de Inglaterra tiene bien en claro que deberá ingeniárselas durante toda la temporada para encontrar al sustituto ideal de Mohamed Salah. Si bien es cierto que existe una chance de que el egipcio renueve su contrato con los reds por un año más, la negociación asoma complicada y es por eso que la directiva no quiere improvisar.

Por estas horas, en las oficinas de Anfield está sonando cada vez más fuerte el nombre del brasileño Rodrygo Goes, el futbolista del Real Madrid.

Desde la salida de Jürgen Klop del banquillo, en Liverpool tienen en claro que están en plena etapa de reconstrucción de la plantilla. Además de la presencia de Arne Slot, la directiva necesita dar un golpe de mercado y entiende que la ficha de Rodrygo encaja a la perfección con lo que están buscando.

De acuerdo con el programa “El Chiringuito”, Liverpool tiene serias intenciones de romper el tridente que integran el joven de 23 años con Vinicius Junior y Kylian Mbappé, por lo que no sería descabellado que haga un ofrecimiento importante para hacerse de sus servicios.

Luego de la victoria por 3-0 ante Manchester United en Old Trafford, el Mo Salah habló sobre su futuro y dejó en claro que todo indica que será su último año en Anfield. “Como sabes, es mi último año con contrato en el club. Lo único que quiero es disfrutar y no pensar en ello. Nadie del club me ha hablado de una ampliación de contrato, así que jugaré mi última temporada y ya veremos al final dela campaña. No depende de mí”, manifestó.

