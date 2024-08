Liverpool, en busca de otro sudamericano; Luis Díaz exige a su socio: juventud para la defensa

La carrera contra reloj por tener el mejor equipo para conquistar la Premier League empezó hace rato, y hasta que no se cierre el mercado estival de fichajes, todo puede pasar. Cuadros como Manchester City o Arsenal va en busca del tesoro preciado que es conquistar la liga, pero Liverpool no se queda atrás. Con Arne Slot como nuevo entrenador, tras la salida de Jurgen Klopp, los 'reds' quieren asegurar su plantel, más allá que solo ha recibido jugadores producto de la cesión, más no un fichaje en particular.

En ese sentido, la lupa está situada ahora mismo en la Bundesliga, pues a estas alturas de las circunstancias, el nombre favorito para reforzar la defensa es nadie más que Piero Hincapié. Actualmente en el Bayern Leverkusen y clave en la estrategia de Xabi Alonso, el ecuatoriano ha sido relacionado con el Atlético Madrid, pero la opción de que el cuadro de Inglaterra vaya por él a todo o nada tampoco se descarta.

Liverpool desea a Hincapié

La intención de Liverpool es renovar la defensa con un jugador joven como lo es Hincapié, y como ha dado a entender ‘TEAMtalk', el conjunto de Anfield ya analiza el posible fichaje del defensa. Asimismo, el ‘Diario Expreso’ reforzó la información indicando que el futbolista de 22 años se sentará con su representantes para estudiar la situación.

Planes arruinados al Atlético

Diego Simeone puede decir hoy por hoy que su equipo está armado y bien equilibrado, aunque la ambición por querer más también está presente. Pese al fichaje de Robin Le Normand, los planes de contratar a Piero Hincapié se estancaron, puesto que el interés del Liverpool se convirtió en una batalla por adquirir al sudamericano. Todo es cuestión de horas para que su futuro se defina.

La calidad del ecuatoriano

Hincapié es internacional con la selección de Ecuador, con Xabi Alonso presentó un rendimiento positivo y a la altura de lo que demandaba el entrenador español. Con 120 partidos en cima con el Leverkusen y 4 tantos, el jugador exigió más protagonismo, por ende, no se descarta una salida. De no ser el caso, la destreza atlética y capacidad para defender seguirá alegrando a los hinchas del Bayer.