Liverpool tentó a una figura argentina del Porto; Villas-Boas dijo ‘NO’ y ahora lo cotiza en 90 M

Liverpool se interesó en las últimas horas por una joya argentina que juega actualmente en el FC Porto de Portugal. Se trata del mediocampista Alan Varela, el futbolista surgido de Boca Juniors que es el capitán del conjunto que dirge el técnico Vítor Bruno y que ha mostrado un gran nivel desde su llegada a Europa, a mediados del 2023.

De acuerdo con el sitio de noticias deportivas TyC Sports, el conjunto de la Premier League había sondeado al volante en febrero pero las charlas no prosperaron. Ahora, y por pedido del entrenador de los Reds Arne Slot, desde Merseyside enviaron una oferta pero la respuesta del presidente de O Dragões, André Villas-Boas, fue: ‘NO’.

En ese sentido, declaró a Varela como intransferible y la única manera de que abandone el FC Porto es que se le abone la cláusula de rescisión, que es de 90 millones de euros.

Desde su llegada a Portugal, el talentoso centrocampista jugó 48 partidos, en los cuales anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

Liverpool presentó oficialmente a Federico Chiesa, el italiano que proviene de la Juventus de Italia. Notoriamente feliz por su llegada al club inglés, declaró: “Mi objetivo es ganar, ganar trofeos. Ni bien entré al centro de entrenamiento, miré y vi todos los trofeos. Quiero algunos de ellos en un futuro cercano”.

Chiesa llevará el número 14 en la espalda y deberá esforzarse al máximo para quedarse con el puesto que actualmente ocupa el colombiano Luis Díaz.

El traspaso se hizo a cambio de 10 millones de euros y 2.5 millones más en variables y objetivos a cumplir.

