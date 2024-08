Liverpool oficializa la llegada de Federico Chiesa y deja con las manos vacías al Barça

Liverpool hizo oficial la contratación del italiano Federico Chiesa, quien desembarca en uno de los equipos más importantes de la Premier League procedente de la Juventus. El talentoso volante era pretendido por el Barça pero, tal como ocurrió con Nico Williams, su situación financiera fue un impedimento.

De acuerdo con la información de periodista Fabrizio Romano, el traspaso se hizo a cambio de 10 millones de euros y 2.5 millones más en variables y objetivos a cumplir.

El futbolista de 26 años firmó su contrato con la institución luego de aprobar una serie de exámenes médicos.

En sus primeras declaraciones como refuerzo de los Reds dijo: “Mi objetivo es ganar, ganar trofeos. Ni bien entré al centro de entrenamiento, miré y vi todos los trofeos. Quiero algunos de ellos en un futuro cercano”. Chiesa llevará el número 14 en la espalda y peleará el puesto con el colombiano Luis Díaz.

Así las cosas, el técnico Arne Slot suma una interesa variante en ataque para afrontar esta temporada 2024-2025.

