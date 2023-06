Llegó al Bernabéu por Modric, salió escaldado por Zidane y será la gran compra de Guardiola en 2023

Aparentemente el Manchester City no tiene especial urgencia por realizar una gran inversión en el mercado para confeccionar su futura plantilla ya que, si de algo puede presumir Pep Guardiola, amén de estar dirigiendo al mejor equipo de la campaña, es de disponer de un amplio número de efectivos en el vestuario de los skyblues.

No obstante, un hombre tan importante en su esquema como es Ïlkay Gündogan finaliza contrato con el club el 30 de junio y, aunque Pep aún no ha desistido de su idea de convencer al futbolista alemán para que alargue su vínculo hasta 2024, no parece que este tenga disposición a complacer al técnico barcelonés a pesar de su privilegiado rol en el equipo.

Por ello, sin medias tintas y a fin de evitar que el adiós de Gündogan pueda originar un gran perjudico la próxima campaña, Guardiola ha pedido al jeque del club, Mansour bin Zayed Al-Nahyan, que acerque posturas con el Chelsea para sellar el traspaso de Mateo Kovacic. La debacle vivida esta temporada en Stamford Bridge ha generado un alto grado de descontento de sus jugadores y el centrocampista croata es uno de los mejores ejemplos de esto.

Recordemos que Kovacic, antes de asentarse en el Chelsea, vivió una etapa un tanto discreta en el Real Madrid ya que, a pesar de que Luka Modric propulsó su aterrizaje en el Santiago Bernabéu tras una campaña maravillosa en el Inter de Milán (siendo éstos dos futbolistas que guardan una amistad muy entrañable más allá de los terrenos de juego), Kovacic no logró convencer a Zinedine Zidane para afianzarse como titular indiscutible en su esquema y eso terminó provocando su adiós al conjunto merengue.

En Londres, gracias a la confianza recibida por sus entrenadores y al excelente nivel mostrado por el croata, Kovacic ha logrado convertirse en un hombre muy importante, pero los blues no disputarán la próxima edición de la Champions y este condicionante, amén del creciente interés de Guardiola en contar con él, alimentan una operación que podría cerrarse sin mayor demora, sobre todo por la urgencia que tiene el Chelsea por liberar masa salarial para acometer nuevos fichajes.