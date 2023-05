Luis Enrique lo descubrió como a Pedri y será junto a Neymar el fichaje estrella del United, 51M

Para el gran público español el nombre de David Raya no era conocido hasta que Luis Enrique lo puso en el mapa de la Selección Española de Fútbol, como hiciera con dos de sus compañeros Pedri y Gavi, algo que no ha cambiado Luis de la Fuente, que también contó con él para los compromisos de clasificación de la próxima Eurocopa de Alemania 2024, ante Noruega y Escocia. Pero Raya es un excepcional portero que triunfa en la Premier League y puede ser el próximo guardameta del conjunto de Old Trafford, que también está planeando fichar a Neymar Júnior.

Una gran cantidad y el puesto de David de Gea

El tiempo en el que David de Gea era una pieza inamovible de la portería del Teatro de los sueños y su salario era muy superior al del resto de compañeros de profesión en su demarcación ha acabado, el club le ofrece seguir pero con un estatus y un salario muy a la baja, lo que da pie a Erik ten Hag a pensar en un refuerzo, que en el caso de los red devils pasa por otro guardameta internacional con La Roja como es Raya, además de la locura proyectada por Neymar Júnior, jugador del PSG.

Y esto no solo lo decimos nosotros, sino que el propio entrenador del Brentford, su actual equipo, así lo confirmó. Thomas Frank dijo que David Raya está efectivamente en venta y que su precio será de unos 40 millones de libras esterlinas, unos 51 millones de euros, cifra que, al parecer, sí estarían dispuestos a abonar desde el gigante inglés. “Todos conocen el precio, 40 millones de libras esterlinas, y absolutamente es realista”, dijo el míster danés, el cual aseguró que se ajusta al mercado de fichajes actual ya que por su nivel “ha sido al menos uno de los cuatro mejores porteros de la Premier League esta temporada”.

De darse este traspaso, el United apostaría de nuevo muy en serio por un portero más de una década después del aterrizaje de De Gea y daría a Raya un estatus que seguramente repercuta en su situación en La Roja. Con 27 años, el barcelonés, formado en el Cornellá y cuya carrera al más alto nivel ha transcurrido en Inglaterra, jugando en el Blackburn Rovers y el Southport, además del Brentford, ahora puede ser una estrella en United y posiblemente también en España solo poco tiempo después de que Luis Enrique lo convocara por primera vez la Selección. Con Lucho también fueron por primera vez Gavi y Pedri, un Luis Enrique que curiosamente le dio a Neymar, posible fichaje estrella del United, su única Champions, el gran objetico del equipo de Old Trafford en la temporada 23/24.