Luis Enrique y España ganan una estrella; el Barça pierde esta batalla

Evidentemente no está siendo la mejor temporada de Adama Traoré, ex canterano del FC Barcelona, en la Premier League y el Wolverhampton, donde incluso ha perdido su estatus de jugador intocable y hasta cierto punto fetiche y franquicia de los wolves, pero eso no quita para que sus cualidades, prácticamente únicas en el planeta, lo conviertan en un plato suculento del mercado. Ciertos informes ingleses, entre ellos los de Daily Star, aseguran que el Barcelona no había renunciado a ficharlo, más ahora que su precio ha bajado, pero su destino parece sellado y puede hacerse efectivo en las próximas horas.

Como decimos, así al menos lo asegura el citado medio de comunicación británico, que ve al extremo español con pie y medio en el Tottenham. Y no es casualidad que Antonio Conte en particular, un entrenador dado a reconvertir perfiles de jugadores, y el Tottenham en general, ese club poderoso con pretensiones enormes irrealizadas, sean los destinatarios de esta nueva oportunidad para Traoré, ya que White Hart Lane tiene la grandeza que necesita el ex de La Masía y a la vez el ecosistema de exigencia justa para permitirle crecer.

Como no podía ser menos el que más se alegra de este fichaje es el seleccionador nacional de España Luis Enrique, que ha contado en repetidas ocasiones con Traoré (pese a que últimamente ha prescindido de él dado su bajo rendimiento en los lobos y su poco protagonismo en estos) y al que ve un nuevo futuro en Londres, donde Conte, como ya hemos contado en otras ocasiones en Don Balón, pretende darle un nuevo futuro como carrilero.

¿Y por qué ahora se acelera la operación? Básicamente porque al jugador, que ha sabido leer entre líneas, le interesa fichar por el Tottenham por las razones antes citadas e incluso su actual equipo, el Wolverhampton, ya le ha fichado un sustituto, la joven perla de la Portugal Sub-21, Chiquinho. Por todo ello, el mass media cree que en menos de 24 horas podría hacerse efectivo el traspaso que dará una nueva oportunidad a Traoré, esta vez como lateral. Por eso muchos hinchas, sabedores de las carencias del Barça en esa parcela, ya lamentan el paso al frente de los spurs.