Manchester City puede perder a De Bruyne: Pep Guardiola se confía; los 'Citizens' ficharon a uno

El mercado festival de fichajes sigue dando de qué hablar, y la Premier League es experta regalando situaciones hasta un tanto inesperadas. Por esa línea, los rumores que apuntan a una posible salida de Kevin De Bruyne del Manchester City tocaron fondo después de su relación con el fútbol árabe. Precisamente, el Al Ittihad, equipo de Karin Benzema, preguntó por la pieza clave en el sistema de Pep Guardiola. El conjunto ciudadano viene haciendo la pretemporada con miras a la campaña que se avecina, y el mismo técnico español del City fue contundente cuando fue consultado sobre una salida del volante ofensivo.

La Saudi Pro League ha estado en el foco desde hace un tiempo, negociando con los futbolistas de la élite y realizando a su vez transacciones sumamente altas. Sin embargo, para el Manchester City, que además es de carácter árabe, no se hace problema con la situación de Kevin De Bruyne. Justamente, el mismo Pep dejó las cosas claras sobre el futuro del ex Chelsea que viene de disputar la Eurocopa con la selección belga. El exentrenador de Barcelona no solo fue explícito con sus comentarios, a su vez actualizó el plantel que posiblemente se presentará en la nueva temporada.

Se queda en el City

Pep Guardiola escuchó Arabia y el nombre al Ittihad en conferencia de prensa y enseguida reaccionó. El estratega lanzó el mensaje sin dudar sobre la actualidad de De Bruyne: "Kevin no se va. Si alguien se quiere ir este verano, vamos a hablar de eso y, por supuesto, hasta el último día de la ventana de fichajes tenemos posibilidades de que entren y salgan jugadores, pero De Bruyne no se va a ir".

Solo llegó Savinho

El City es conocido como uno de los clubes que sabe hacer negocios, además del Borussia Dortmund. Para este caso, solo se enfocó en reforzar la zona ofensiva con el fichaje de Savinho. Todo indica que Guardiola mantendrá el mismo plantel. "No descarto nuevos jugadores como opción, pero creo que hay un 85, 90, 95% de posibilidades de que tengamos la misma plantilla. Me siento cómodo, porque la calidad de ser humano que tenemos en la plantilla es difícil de reemplazar, y la calidad está ahí. Pero ya veremos, no sé en el último momento si alguien vendrá a por alguno de nuestros jugadores y se terminarán marchando y tendremos que reponer esas salidas, ya lo decidiremos", contó.

De gira por Estados Unidos

Manchester City quiere evitar a toda costa que se le vuelva a escapar la Champions League, torneo que ya supo ganar con Pep Guardiola en la temporada 2022-23. Sin embargo, la última vez cayó a manos de Real Madrid, pues solo se conformó con el título de la Premier League. Así que está aprovechando su gira por Estados Unidos para agarrar rodaje. En total, tiene pactado cuatro amistosos: Celtic, AC Milan, Barcelona y Chelsea.