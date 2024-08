Manchester United: Se reactiva el crack que pidió Erik ten Hag; Rabiot espera en el banquillo

El fin de semana, se llevaron a cabo nuevas charlas en las que se avanzó en la salida de Manuel Ugarte del PSG para sumarse al Manchester United, donde el DT Erik Ten Hag está que no cabe en sí de ganas por tenerlo en su plantel.

En este sentido, el Manchester United mostró un interés feroz por el mediocampista uruguayo. Los Diablos Rojos buscan reforzar el medio campo y ven en Ugarte el refuerzo ideal, al punto que el técnico neerlandés está presionando para que se haga realidad su llegada.

Las negociaciones no son nuevas, pero en las últimas horas se avanzó un montón. Según el diario uruguayo Ovación, en breve podría cerrarse el fichaje para que Ugarte se vista de rojo y negro en la Premier League.



De no arribar la garra charrúa, el plan B del United es contratar a Adrien Rabiot, quién se encuentra como agente libre tras no renovar contrato con Juventus.

🚨🔴 Manchester United have agreed on personal terms with Manuel Ugarte.



Contract terms discussed, player keen on moving to United even without Champions League football.



Club-to-club talks continue with PSG, as more clubs also inquired.



Same agent as Leny Yoro: Jorge Mendes. pic.twitter.com/vyox9phNlQ