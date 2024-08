8 trofeos con Juventus y un adiós pactado a la altura de Buffon: MLS, Arabia y LaLiga lo contactan

La directiva de la Juventus y el arquero Wojciech Szczesny están a un paso de cerrar un capítulo largo y de recorrido positivo.



Szczesny recibirá una compensación jugosa y la libertad de salir sin costo.



El acuerdo eentre ambos se cerró, con todos los detalles prácticamente definidos: después de 7 temporadas juntos, Juventus y el arquero polaco se despiden. El guardameta fue colocado en la lista de transferibles "a causa" de la llegada de Michele Di Gregorio como portero titular para la próxima campaña y de su salario exorbitante para las finanzas de Turín (alrededor de 6,5 millones de euros netos por temporada) .



El arquero, confirmó con sus actos lo que había dicho hace unas semanas a un portal polaco: "Cuando un equipo que te ha dado tanto te pide ayuda, deberías estar dispuesto a dársela".

Sin acuerdos con otros clubes, principalmente debido a su salario elevado, la Juve y Szczesny encontraron una solución. O mejor dicho, una resolución. A "Tek" le tocará una indemnización importante, aunque bastante inferior al gasto que representaría un año de su salario para las arcas bianconeras.



Sin duda, Szczesny ocupará un lugar entre los guardametas top de la rica historia de la Vechia Signora: compartiendo vitrinas con nombres de la talla de Gianluigi Buffon, Ángelo Peruzzi, Edwin Van der Sar o Dino Zoff.

