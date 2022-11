Messi empuja al crack argentino a complicarle la vida a Casemiro y CR7

Que Argentina esté a día de hoy entre las cinco selecciones, quizá tres, capaces de llevarse el próximo título mundial en Qatar, es la mejor noticia para Leo Messi, que cambiaría todo lo que le queda por ganar esta y futuras temporadas en el PSG por alzar el título de títulos. Y parte de ese mérito le corresponde al jugador que, con su equipo, el Benfica, ha relegado al PSG al bombo 2 en la Champions League, que no es otro que Enzo Fernández, un recurso básico en Qatar para la Argentina de Scaloni. Pero no solo eso, apunta desde enero a nueva competencia de Casemiro y veremos si compañero de CR7 en el United.

Es Daily Star quien señala en esa dirección en su información referente al titular de la medular de Argentina, cuyo futuro ve cerca del Manchester United. Es verdad que el conjunto de Old Trafford está relacionado con casi todo lo que sale en el mercado, sin embargo la explosión de Fernández sí es vista en Old Trafford como necesaria para su medular; ahora bien, apunta el mass media que no es el único club que lo persigue, también Liverpool, Manchester City y FC Barcelona están tras su pista.

Por su contrato, hasta 2027, y su nivel, excelso, parece complicado que el Barça se pueda meter en esta pelea, primero porque el jugador será carísimo, dada su calidad y el volumen de sus pretendientes, y segundo porque el Benfica no atenderá más que a la mejor de las ofertas. Es más, apuntan desde Portugal que el conjunto luso no piensa venderlo, lo que nos lleva a pensar que solo lo hará si el jugador se quiere ir y por una cantidad elevada.

Pues bien, el United si parece dispuesto y capaz de hacer esa oferta, lo que llevaría a otro jugador de primer nivel a un centro del campo en el que trata de poner orden Casemiro junto a Bruno Fernandes. Si Enzo Fernández llega, Fred, Eriksen, McTominay y Danny Van de Beek serían los perjudicados de un equipo que quizá para entonces, en enero, en el mercado de fichajes invernal, ya no cuente con un Cristiano Ronaldo en la rampa de salida.

Messi, en cualquier caso, se alegra de los éxitos de un recurso para el muy preciado en el Mundial de Qatar.