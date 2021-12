Michael Carrick recupera al olvidado de Solskjaer: CR7, factor clave

El primer encuentro del Manchester United desde la destitución de Ole Gunnar Solskjaer terminó con victoria para los diablos rojos en su visita al Villarreal en la Champions League, sellando así su clasificación para los octavos de final como primeros de grupo tras imponerse por 0-2 en la Cerámica. La gran novedad que presentó el once de Michael Carrick en su condición como interino fue la inclusión de Donny van de Beek, dado que el holandés no estaba contando con oportunidades con el noruego en el banquillo. El futuro del exfutbolista del Ajax vuelve a apuntar a Old Trafford, reconsiderando su situación en el caso de que el nuevo técnico le garantice contar con minutos en el conjunto inglés.

Hasta la destitución del noruego, el centrocampista había disputado tan solo en seis encuentros esta temporada con el Manchester United, perdiendo en consecuencia su puesto en la selección holandesa ante la falta de minutos; por lo que Donny van de Beek buscaba salir en enero para no perderse la próxima Copa del Mundo de Catar en 2022. Ahora, con Michael Carrick en el banquillo como interino y a la espera de la posible llegada de un nuevo entrenador, el neerlandés esperará antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, al contar con varias ofertas interesantes en el caso de que apueste por abandonar Old Trafford durante el mercado invernal.

Las próximas semanas serán claves para que el futbolista neerlandés termine de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, dependiendo directamente de las oportunidades que le de Michael Carrick en los próximos compromisos del Manchester United. Por el momento, el técnico interino inglés le ha trasladado su confianza a Donny van de Beek con la titularidad en el primer encuentro que ha dirigido, aunque FC Barcelona, Everton, Newcastle o Arsenal continúan muy pendientes de la situación del futbolista en Old Trafford y la posibilidad de hacerse con su cesión en enero.

Cristiano Ronaldo, salvador de nuevo

Por otro lado, el astro portugués continúa a un nivel excelso a pesar de los malos resultados del Manchester United que han provocado la destitución de Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo anotó el primer gol de la victoria del conjunto inglés ante el Villarreal para encarrilar la clasificación de los red devils para los octavos de final; sumando esta temporada seis dianas en los cinco encuentros de Champions que ha disputado y otros 4 goles en la Premier League. El rendimiento del luso a sus 36 años sigue sorprendiendo a todos, consolidándose como el gran líder del United en su regreso a Old Trafford.