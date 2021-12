Giro de 180º para Solskjaer y Cristiano Ronaldo: ¿otra fuga en enero?

El regreso de Jesse Lingard al Manchester United fue una de las grandes apuestas de Ole Gunnar Solskjaer durante el pasado verano, recuperando al mediapunta inglés tras firmar una gran temporada en su cesión en el West Ham. Pese a que comenzó el curso como un futbolista de rotación para el técnico noruego, ha ido perdiendo peso hasta el punto de no contar con minutos en una ofensiva comandada por Cristiano Ronaldo, con el internacional inglés comenzando a presionar con salir de Old Trafford durante el mercado invernal. Lingard cuenta con varios pretendientes y no estaría interesado en renovar su contrato, que termina este mismo verano, por lo que su salida continúa ganando enteros con vistas al próximo mes de enero.

Varios grandes de Europa como el Atlético de Madrid o el FC Barcelona están interesados en el futbolista inglés en el caso de que salga a coste cero del Manchester United, en forma de cesión, aunque todo apunta a que la opción predilecta del mediapunta es regresar nuevamente al West Ham donde brilló la pasada campaña. El futbolista de 28 años anotó 9 goles y firmó 4 asistencias con la elástica del cuadro hammer, destacando de forma notable en la Premier League. Su vuelta continúa ganando enteros, dado que los red devils apuntan a no estar dispuestos a dejar salir gratis al jugador hasta verano según Manchester Evening, añadiendo que la cifra de su traspaso rondaría los 12 millones de euros.

El propio internacional inglés ha echado más leña al fuego respecto a su futuro, compartiendo en sus redes sociales una fotografía en la que aparece celebrando un gol la temporada pasada con la camiseta del West Ham, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre su salida dentro de apenas unas semanas del Manchester United. Los deseos del futbolista parecen claros, a la espera de que ambos clubs puedan llegar a un acuerdo. El contrastado periodista Fabrizio Romano ha confirmado el interés tanto de Lingard como del West Ham, a la espera de la decisión de Ole Gunnar Solskjaer.

Una fuga importante para el Manchester United, al perder a un futbolista con mucho talento en un momento delicado para el conjunto inglés. El mediapunta podría haber aportado mucho más a los red devils esta temporada, aunque el técnico noruego apenas ha contado con él a pesar de tratarse de una de sus grandes apuestas del pasado verano. Todo apunta ahora a la salida de Jesse Lingard rumbo al West Ham, aunque un posible cambio de entrenador en Old Trafford podría volver a cambiar radicalmente su situación antes de que se abra nuevamente la ventana de traspasos.