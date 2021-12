Ousmane Dembélé revoluciona el plan de Xavi: dudas en Can Barça

El FC Barcelona no logró pasar del empate ante el Benfica para sellar su pase a los octavos de final de la Champions League y los culés se verán obligados a ganar al Bayern Múnich en la última jornada para pasar -si el cuadro luso gana en Kiev-. La gran noticia para los culés fue el regreso de Ousmane Dembélé tras su lesión, dejando muy buenas sensaciones y revolucionando el encuentro desde que pisó el terreno de juego. Todo ello en medio de la incertidumbre que continúa envolviendo el futuro del futbolista francés en Can Barça, dado que termina contrato este mismo verano y no termina de dar el visto bueno a las propuestas de renovación que le ha trasladado el conjunto azulgrana durante los últimos meses para sellar de una vez por todas su continuidad.

Desde el club creen que el agente del futbolista tiene casi convencido al francés para cambiar de aires a final de temporada, a lo que se suma que tampoco cuentan con demasiado margen económico para cumplir con las exigencias salariales que ha puesto sobre la mesa el extremo galo para renovar. A pesar de todo, el propio Ousmane Dembélé había mostrado cierta predisposición a quedarse en el FC Barcelona a la espera de comprobar cuales serán los próximos pasos de la directiva de Joan Laporta para tratar de evitar la salida de uno de sus grandes estrellas sin recibir un solo euro, más si cabe tras las palabras de Xavi reconociendo que confía plenamente en el '7' azulgrana de cara al futuro.

En el caso de que continúe sin llegar a un acuerdo con el FC Barcelona, el próximo día 1 de enero Ousmane Dembélé será libre de negociar con cualquier club interesado en hacerse con sus servicios su nuevo contrato, abandonando el Camp Nou a coste cero durante el próximo verano y embolsándose así una importante cantidad como prima de traspaso. Xavi Hernández debería escoger entonces entre continuar apostando por el extremo francés durante la segunda mitad de la temporada o apartarle del grupo de forma definitiva como ya sucedió con Ilaix Moriba en su momento en la Ciudad Condal.

En las oficinas del Camp Nou quieren seguir siendo optimistas respecto a conseguir llegar a un acuerdo para la renovación de Ousmane Dembélé durante las próximas semanas, a pesar de que la realidad es que el tiempo corre en su contra. El agente del futbolista apunta a ser el gran escollo a superar para los de Joan Laporta para evitar la fuga de una de sus grandes estrellas a coste cero a final de temporada, mientras Xavi continúa metiendo presión para quedarse con el atacante galo a cualquier precio para ser uno de los líderes de su proyecto en Can Barça.