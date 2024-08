Mikel Merino y João Félix, arrojados a los leones y Casemiro quiere atar a Haaland: máxima tensión

La primera jornada de la Premier League resultó un primer tortazo de realidad para un Enzo Maresca que al paso por el mercado en la semana ha dejado claras sus intenciones sobras las necesarias salidas, entre ellas la de Raheem Sterling, y ciertas llegadas, como la de João Félix. No le sucedió eso a Mikel Arteta, que sin embargo va a enviar a su recién fichaje en LaLiga EA Sports, Mikel Merino, a la batalla de Villa Park; todo ello con Casemiro queriendo atar en corto a Erling Haaland.

United, City y Liverpool, listos

Tres de los equipos aspirantes al título que arrancaron ganando en la primera jornada de liga, amén del Arsenal y el Aston Villa, como son el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool, llegan a la segunda jornada con rivales asequibles y, por tanto, intentando sumar de tres en tres para no descolgarse en el arranque liguero. Casemiro, estrella de los red devils, es una figura clave (quién lo iba a decir hace un par de meses) para unos diablos rojos que esperan no acabar por detrás de sus vecinos más que incómodos, los skyblue, y los reds al término de esta segunda estación del curso. Los de Ten Hag se ven las caras con el Brighton como visitantes (mañana, 13.30, hora española), mientras que los citizens reciben al Ipswich (16.00, hora española) y los de Arne Slot al Brentford, ya el domingo (17.30 h.). Si los de Old Trafford suman la victoria serán la sorpresa del inicio, por fin…

El duelo de Champions League

Más complicado lo tendrán los dos equipos de la Champions League que se ven las caras en Villa Park (mañana, 18.30, hora española) en el que es ya el primer serio aprieto para Unai Emery y Mikel Arteta. Los villanos quieren mantener el ritmo todo lo que puedan y dar un zarpazo a la liga ganando a uno de los aspirantes, todo ello, mientras apuntan a fichar a Sterling; los gunners, por su parte, estrenan fichaje, el de Merino, que afirman está en condiciones de debutar este sábado.

Y hay más grandes retos, como por ejemplo para el Tottenham, que empató en la primera jornada ante el Leicester y recibe al Everton (mañana, 16h.) con la necesidad de sumar 3 puntos, y sobre todo para el Chelsea de João Félix, que viaja a Wolverhampton (domingo, 15 h.), ya con el agua al cuello (otra derrota podría dejarlos a 6 puntos del liderato).

Como ven, al luso y al pamplonés se les ha fichado para envites como este; de primeras, arrojados a los leones: deben salvar los muebles de sendos gigantes londinenses.