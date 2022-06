Ni Barça, ni PSG: nuevo equipo para Lewandowski, oferta de 40 millones

Con los culebrones de Haaland, Mbappé y Tchouaméni ya finalizados, aún quedan pendientes otros nombres que están marcando la actualidad diaria del mercado de fichajes como el de Paulo Dybala, Paul Pogba, Marcelo, Bale o Gabriel Jesús, pero sin duda alguna, uno de los futbolistas que más portadas va a acaparar de aquí al final del verano es Robert Lewandowski.

El futbolista polaco no quiere seguir en el Bayern de Múnich y según informan desde Alemania y Polonia ya existe un preacuerdo para las próximas tres temporadas con el FC. Barcelona, el club mejor posicionado para llevarse al ex del Borussia Dortmund, pero el conjunto bávaro ya ha rechazado dos ofertas por parte del conjunto azulgrana, la última por 32 millones de euros más 5 en variables, porque ellos no quieren negociar por su jugador, pero si no les queda más remedio, no lo harán por una cantidad inferior a los 40 millones de euros.

El FC. Barcelona aún no ha llegado a esa cantidad, pero según informa ESPN, desde Inglaterra, existe un nuevo equipo que está muy interesado en la contratación de Robert Lewandowski y estaría dispuesto a llegar a la cantidad de 40 millones de euros que ha marcado el Bayern de Múnich como precio para su salida, este club es el Chelsea.

El conjunto de Thomas Tuchel ya ha asumido que Romelu Lukaku saldrá este verano con casi toda seguridad el Inter de Milán y está buceando en el mercado para encontrar el sustituto perfecto para el belga y tal y como informa este medio, ven el Robert Lewandowki el delantero ideal para su equipo durante las próximas tres temporadas. Aunque no lo tendrá nada fácil, ya que el deseo del jugador es ir al FC. Barcelona y el PSG también anda metido en la batalla.

El objetivo del Chelsea es recuperar la mayor de la inversión realizada por Romelu Lukaku hace un año de 115 millones de euros y estarían dispuesto a facilitar su salida por unca cesión de 20 millones de euros con una opción obligatoria de compra para el Inter de Milán, pero el conjunto italiano solo quiere una cesión dada la gran inversión que harán con Paulo Dybala, por lo que, de no salir, la opción de Robert Lewandowski quedaría descartada. Veremos qué acaba sucediendo con el polaco.