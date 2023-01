Ni Casemiro entiende el último roce de Ten Hag: iba a ser como Mbappé

Hace un par de temporadas todo eran abrazos en Old Trafford por la consecución del fichaje de Jadon Sancho, que le costó oficialmente al club algo más de 85 millones de euros, viniendo procedente del Borussia Dortmund, donde compartió espacio con Erling Haaland, sin embargo ahora el extremo se ha diluido, apenas cuenta como uno de lo recursos efectivos de Erik ten Hag e incluso se apunta a su salida a solo poco más de un mes del duelo ante el Barcelona en la Europa League, que será el próximo 16 de febrero.

Para el jugador, qué duda cabe, el golpe de quedarse sin Mundial de Qatar ha sido enorme y eso le ha llevado a no estar, como dijeron en el club, “disponible mentalmente” para competir, pero, ¿ahora qué? Tengan en cuenta que hablamos de un jugador técnicamente sensacional, con capacidad casi ilimitada en el uno contra uno, con salida hacia las dos piernas, recursos para el centro, la asociación y con un visible olfato de gol. Entonces, ¿qué ocurre?

Imaginamos que el que iba a ser el Kylian Mbappé -por habilidades y juventud se les llegó a comparar- de Old Trafford seguirá perdiendo su puesto en favor de los Bruno Fernandes, Anthony Martial, Marcus Rashford o Antony pero también los Alejandro Garnacho y Anthony Elanga, lo cual ya es más preocupante para el extremo inglés. De los últimos seis partidos de la Premier League, el míster neerlandés no ha podido contar con él en ninguno.

Ni que decir tiene que estrellas como Casemiro o Christian Eriksen no dan crédito a esta caída en desgracia que ya hay que ver en perspectiva, de cara a las competiciones internas inglesas pero también a la Europa League, a la eliminatoria que los red devils tienen por delante ante el Barcelona. En ella, haría bien Xavi en plantear sendos duelos sin fijar demasiado tiempo en Sancho, que ahora no es una de las principales opciones de Ten Hag. Hoy los diablos rojos juegan ante el Everton (21.00, hora española) en la tercera ronda de la FA Cup y Sancho no figura entre la lista de jugadores lesionados de los inquilinos del Teatro de los sueños …